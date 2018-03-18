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آخر تحديث: الأحد، 18 - مارس - 2018 الساعة 05:38:27م
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قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بزيارة تفقدية لمحافظة عمران، حيث كان في استقباله محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان وأمين عام المجلس المحلي صالح المخلوس ورئيس محكمة الاستئناف القاضي عبدالكريم الشامي ووكلاء المحافظة.
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أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.
تكريم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية بصنعاء
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وزير الثقافة يدعو لدعم مشاريع الحفاظ على التراث الشعبي
[18/مارس/2018]
صنعاء – سبأ :
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وأكد خلال زيارته لمؤسسة أحلام مستنيرة للتنمية وإحياء التراث الشعبي في صنعاء القديمة على أهمية المؤسسات الثقافية المساندة للجهود الحكومية في الحفاظ على التراث الشعبي وتوثيقه والتعريف به.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على دعم هذه المؤسسات رغم شحة الامكانيات في ظل الظروف الراهنة، باعتبار ذلك من أولويات الوزارة لاسيما في ظل ما يتعرض له التراث اليمني من محاولات لتدميره وطمس معالمه وتشويه ملامحه بشكل متعمد من قبل العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.

رافقه خلال الزيارة الشاعر والفنان على مقبل الكوكباني و رمزي اليوسفي المدير التنفيذي لمشروع تعز عاصمة الثقافة اليمنية.

سبأ
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