[18/مارس/2018]
صنعاء – سبأ :
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وأكد خلال زيارته لمؤسسة أحلام مستنيرة للتنمية وإحياء التراث الشعبي في صنعاء القديمة على أهمية المؤسسات الثقافية المساندة للجهود الحكومية في الحفاظ على التراث الشعبي وتوثيقه والتعريف به.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على دعم هذه المؤسسات رغم شحة الامكانيات في ظل الظروف الراهنة، باعتبار ذلك من أولويات الوزارة لاسيما في ظل ما يتعرض له التراث اليمني من محاولات لتدميره وطمس معالمه وتشويه ملامحه بشكل متعمد من قبل العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.
رافقه خلال الزيارة الشاعر والفنان على مقبل الكوكباني و رمزي اليوسفي المدير التنفيذي لمشروع تعز عاصمة الثقافة اليمنية.
سبأ