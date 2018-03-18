[18/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
التقى وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية نبيل أحمد عبدالرحمن الغولي اليوم الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في اليمن ستيفن أندرسون.
ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون الإنساني بين البرنامج والحكومة اليمنية من خلال دعم المشاريع الإنسانية لمكافحة الفقر والجوع والمرض التي زادت معدلاتها جراء استمرار العدوان والحصار.
وتطرق اللقاء إلى إمكانية تفعيل عدد من البرامج كالتغذية المدرسية، والسلة الغذائية، والبطاقة السلعية ودعم الأنشطة الزراعية الصغيرة وفتح مراكز تأهيل ومعامل صغيرة للقطاع النسائي وإعادة تأهيل مضخات مياه الشرب بأمانة العاصمة.
وأبدى الوكيل الغولي استعداد حكومة الإنقاذ تقديم كافة التسهيلات أمام أنشطة المنظمة وإزالة كافة العوائق التي تعترض عملها .
سبأ