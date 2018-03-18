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آخر تحديث: الأحد، 18 - مارس - 2018 الساعة 05:38:27م
الرئيس الصماد يزور محافظة عمران ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية
قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بزيارة تفقدية لمحافظة عمران، حيث كان في استقباله محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان وأمين عام المجلس المحلي صالح المخلوس ورئيس محكمة الاستئناف القاضي عبدالكريم الشامي ووكلاء المحافظة.
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مناطق زراعية شرق غزة
قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بـ10 صواريخ مناطق زراعية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، أوقعت أضرارا في منازل المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم المجاورة.
أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.
تكريم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية بصنعاء
كرم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني اليوم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية لمدربي وحكام اللعبة التي نظمها اتحاد اللعبة ضمن برنامجه للعام الحالي واستمرت أربعة بمشاركة 20 مدربا وحكما.
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وكيل وزارة الخارجية يلتقي الممثل المقيم لبرامج الغذاء العالمي
[18/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
التقى وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية نبيل أحمد عبدالرحمن الغولي اليوم الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في اليمن ستيفن أندرسون.

ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون الإنساني بين البرنامج والحكومة اليمنية من خلال دعم المشاريع الإنسانية لمكافحة الفقر والجوع والمرض التي زادت معدلاتها جراء استمرار العدوان والحصار.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية تفعيل عدد من البرامج كالتغذية المدرسية، والسلة الغذائية، والبطاقة السلعية ودعم الأنشطة الزراعية الصغيرة وفتح مراكز تأهيل ومعامل صغيرة للقطاع النسائي وإعادة تأهيل مضخات مياه الشرب بأمانة العاصمة.

وأبدى الوكيل الغولي استعداد حكومة الإنقاذ تقديم كافة التسهيلات أمام أنشطة المنظمة وإزالة كافة العوائق التي تعترض عملها .

سبأ
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