محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة النقل تكرم عدد من الموظفين المبرزين صنعاء-سبأ:

كرمت وزارة النقل اليوم عدد من موظفيها المبرزين بمرور ثلاث سنوات من الصمود الأسطوري في مواجهة العدوان.



وأكد وزير النقل زكريا يحيى الشامي أن هذا التكريم يأتي بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات من الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي .. لافتا إلى أن التكريم يعد حافزا لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف مجالات النقل.



وقال " تقدمنا بالتكريم على بقية الجهات لأن العدوان أول ما استهدف هو قطاع النقل ممثلا في مطار صنعاء الدولي ".



واعتبر الوزير الشامي التكريم، رسالة للعدوان باستمرار الصمود رغم ما يمتلكه من آلة حرب متطورة لكنها تهاوت أمام صمود المرابطين في الجبهات .. مبينا أن تكريم كوكبة من المبرزين يعد تكريما للجميع.



وقال " الكل مخلص في عمله الذي لا يقل عن ما يقوم به المرابطين في الجبهات والذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في مواجهة العدوان ".



وفي الحفل الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي وقطاع الموانئ والشئون البحرية خالد النمر ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وليد الوادعي، أعربت كلمة المبرزين التي ألقاها مدير النظم والمعلومات يحيى حبيش عن الشكر لقيادة وزارة النقل على اهتمامها بموظفي الوزارة في مختلف الجوانب التأهيلية والعلمية.

سبأ [18/مارس/2018]سبأ