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دورة في البورد العربي والرخصة الدولية للحاسب الآلي بصنعاء(مصحح)
[18/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال البورد العربي والرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي تنظمها مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالتعاون منظمة اليونيسيف.
يشارك الدورة التي تستمر شهر في إطار أنشطة مصلحة الأحوال المدنية التدريبية للعام الجاري، 30 متدرباً ومتدربة في البورد العربي و150 آخرين في مجال الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي.
وفي افتتاح الدورة أشار القائم بأعمال رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد الحاكم إلى أهمية الدورة في تأهيل كوادر منتسبي الأحوال المدنية لتقديم أفضل الخدمات للجمهور وتعزيز مستوى أداء الخدمات في الأحوال المدنية والسجل المدني .
فيما أشار مدير السجل المدني العقيد هاشم إبراهيم إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تدريب عدد من الموظفين في كافة المحافظات بهدف الارتقاء بأدائهم في مجال تقديم الخدمات للمواطنين.
سبأ