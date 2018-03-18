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مناقشة الاحتياجات الانسانية وآلية إغاثة المتضررين في المحويت
[18/مارس/2018] المحويت - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة المحويت اليوم ضم ممثلي اللجنة الدولية للصليب الاحمر وعدد من مدراء المكاتب الحكومية الاعمال الاغاثية والاحتياجات الانسانية الطارئة للمتضررين من العدوان والحصار .
واستعرض الاجتماع آلية حصر المتضررين والنازحين والاشد فقرا في مديرتي حفاش وبني سعد وتذليل أي صعوبات أمام الفريق الميداني للصليب الاحمر بالتنسيق مع السلطة المحلية ووجهاء ومشائخ المديريتين.
وأشار ممثلا اللجنة الدولية للصليب الاحمر فارس البشاري وفيصل الحزمي إلى أن الهدف من زيارتهما لمحافظة المحويت هو الاطلاع علي أوضاع الاسر النازحة والاشد فقراً في المناطق المتضررة وإعداد إلية دقيقة لتقديم جوانب الدعم والمساعدات الاغاثية.
وتطرق الاجتماع إلي الاحتياجات التنموية والخدمية في قطاعات الصحة والمياه وبحث دعم عدد من المشاريع الانسانية لمديريات المحافظة.
وقدم مدراء عموم مكاتب التخطيط والصحة وتنمية المرأة والأمن والمياه والتعليم الفني والهيئة الوطنية لادارة وتنمية وتنسيق الشؤون الانسانية ومواجهة الكوارث تقارير عن أبرز الاحتياجات الطارئة والملحة في القطاعات المذكورة.
ونوه ممثلا الصليب الاحمر بضرورة إعداد خطط تفصيلية لاحتياجات المحافظة من المشاريع الانسانية الطارئه وتنسيقها وإيصالها لمكتب اللجنة ليتم دراستها وتنفيذها حسب أولوية الدعم في إطار برنامج دقيق.
وثمن الاجتماع جهود لجنة الصليب الأحمر وحرصها علي تلمس احتياجات مديريات محافظة المحويت ومعاناة أبناءها نتيجة التحديات الاقتصادية التي فرضها تحالف العدوان السعودي الامريكي.
سبأ