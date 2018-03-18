ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 18 - مارس - 2018 الساعة 03:53:07م
خسائر فادحة في صفوف العدو ومرتزقته في عمليات هجومية وقنص وكسر زحوفات
هاجم أبطال الجيش واللجان الشعبية مواقع الجيش السعودي ومرتزقته وقنصوا ستة جنود ، كما كسروا زحوفات واسعة ، في حين استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات لهم خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوفهم .
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مناطق زراعية شرق غزة
قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بـ10 صواريخ مناطق زراعية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، أوقعت أضرارا في منازل المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم المجاورة.
أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.
تكريم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية بصنعاء
كرم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني اليوم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية لمدربي وحكام اللعبة التي نظمها اتحاد اللعبة ضمن برنامجه للعام الحالي واستمرت أربعة بمشاركة 20 مدربا وحكما.
آخر الأخبار:
دورة في البورد العربي والرخصة الدولية للحاسب الآلي بصنعاء(مصحح)
مناقشة الاحتياجات الانسانية وآلية إغاثة المتضررين في المحويت
مؤسسة إنتاج الحبوب تدشن برنامج حصاد القمح بعدد من مديريات الجوف 
مناقشة خطة لجان حماية الطفل بمديرتي شعوب وازال بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مؤسسة إنتاج الحبوب تدشن برنامج حصاد القمح بعدد من مديريات الجوف 
[18/مارس/2018] الجوف - سبأ:
دشنت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب اليوم برنامج حصاد القمح في مديريات الزاهر والمتون والمطمة بمحافظة الجوف تحت شعار "نواجه الحصار بالإنتاج".

 وفي التدشين الذي حضره الكادر الإداري في المؤسسة وعدد من أعضاء السلطة المحلية بالمحافظة، قدمت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب ثلاث صرابات وثلاث حصادات للمزارعين في المديريات المستهدفة للتخفيف من تكاليف إنتاج الحبوب الغذائية.

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس أحمد الخالد أن البرنامج يأتي في إطار الأنشطة والبرامج الزراعية التي تنفذها المؤسسة بالجوف بهدف تعزيز إنتاجية الحبوب الغذائية عن طريق تقديم الدعم للمزارعين في المديريات المستهدفة.

وأشار إلى أن المؤسسة وزعت منذ بداية الموسم كميات من البذور المحسنَة على المزارعين في مديريات الزاهر والمطمة والمتون.

ولفت الخالد إلى أن المؤسسة نفذت نزول ميداني إلى مختلف المديريات للإرشاد الزراعي في المجالات التي تساهم في زيادة إنتاج الحبوب الغذائية لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين والمساهمة في التخفيف من معاناتهم بسبب العدوان والحصار.

فيما عبر أعضاء المجالس المحلية والمزارعين ومدراء المديريات عن الشكر للجهود التي قامت بها المؤسسة خلال الفترة الماضية وما قدمته من دعم في مجال الصرابات والحصادات والمشاريع الزراعية الأخرى كتقديم الغطاسات وإدخال منظومة ضخ المياه بالطاقة الشمسية والتي تسهم في تخفيف تكاليف الإنتاج والإسهام في تنمية إنتاجية الحبوب الغذائية كأحد مصادر الأمن الغذائي.

وعلى هامش التدشين نظمت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب ورشة عمل خاصة بتنظيم المجتمعات وتكوين مجموعات تنمية وإنتاج الحبوب في محافظة الجوف بحضور مشرفي ومنسقي المديريات والسلطة المحلية بالمحافظة.

هدفت الورشة إلى تدريب وبناء قدرات المتدربين في الجوانب التنظيمية والفنية، وإعداد مقترحات مشاريع وفقاً للأولويات والاحتياجات، إلى جانب تعزيز الإنتاجية من خلال تبني الأساليب الحديثة في إنتاج الحبوب.

يشار إلى أن المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب نفذت عدة برامج في محافظة الجوف تضمنت دورات تدريبية في الإرشاد الزراعي لمزارعي القمح ، وبرنامج "توفير" لتقليل تكاليف الإنتاج عن طريق التخفيف من استهلاك المحروقات، إضافة إلى توزيع كميات من البذور لمزارعي القمح، لتشجيعهم على التوسع في زراعة محاصيل الحبوب.
سبأ
  المزيد من (محلي)
دورة في البورد العربي والرخصة الدولية للحاسب الآلي بصنعاء(مصحح)
مناقشة الاحتياجات الانسانية وآلية إغاثة المتضررين في المحويت
مناقشة خطة لجان حماية الطفل بمديرتي شعوب وازال بأمانة العاصمة
الأحزاب المناهضة للعدوان: ذبح أحد الأسرى يكشف المشروع المراد تصديره لليمن
مصرع عدد من المرتزقة بعمليتين نوعيتين بالجوف
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديريتي الصفراء ومجز بصعدة
مصرع 12 جندي سعودي بعمليات قنص في جيزان
مناقشة الحلول لتجاوز التحديات بالقطاع التربوي في حفاش بالمحويت
غارتان لطيران العدوان على منطقة جارف بمديرية بلاد الروس
تفقد مستوى الخدمات بالمراكز الصحية وتدريب المتطوعات بمديرية الرجم
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديريتي الصفراء ومجز بصعدة
[18/مارس/2018]
غارتان لطيران العدوان على منطقة جارف بمديرية بلاد الروس
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف ثلاث محافظات وجيزان بـ 28 غارة
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
[17/مارس/2018]
10 غارات لطيران العدوان على مديريتي حرض وميدي
[17/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by