مؤسسة إنتاج الحبوب تدشن برنامج حصاد القمح بعدد من مديريات الجوف [18/مارس/2018] الجوف - سبأ:

دشنت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب اليوم برنامج حصاد القمح في مديريات الزاهر والمتون والمطمة بمحافظة الجوف تحت شعار "نواجه الحصار بالإنتاج".



وفي التدشين الذي حضره الكادر الإداري في المؤسسة وعدد من أعضاء السلطة المحلية بالمحافظة، قدمت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب ثلاث صرابات وثلاث حصادات للمزارعين في المديريات المستهدفة للتخفيف من تكاليف إنتاج الحبوب الغذائية.



وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس أحمد الخالد أن البرنامج يأتي في إطار الأنشطة والبرامج الزراعية التي تنفذها المؤسسة بالجوف بهدف تعزيز إنتاجية الحبوب الغذائية عن طريق تقديم الدعم للمزارعين في المديريات المستهدفة.



وأشار إلى أن المؤسسة وزعت منذ بداية الموسم كميات من البذور المحسنَة على المزارعين في مديريات الزاهر والمطمة والمتون.



ولفت الخالد إلى أن المؤسسة نفذت نزول ميداني إلى مختلف المديريات للإرشاد الزراعي في المجالات التي تساهم في زيادة إنتاج الحبوب الغذائية لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين والمساهمة في التخفيف من معاناتهم بسبب العدوان والحصار.



فيما عبر أعضاء المجالس المحلية والمزارعين ومدراء المديريات عن الشكر للجهود التي قامت بها المؤسسة خلال الفترة الماضية وما قدمته من دعم في مجال الصرابات والحصادات والمشاريع الزراعية الأخرى كتقديم الغطاسات وإدخال منظومة ضخ المياه بالطاقة الشمسية والتي تسهم في تخفيف تكاليف الإنتاج والإسهام في تنمية إنتاجية الحبوب الغذائية كأحد مصادر الأمن الغذائي.



وعلى هامش التدشين نظمت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب ورشة عمل خاصة بتنظيم المجتمعات وتكوين مجموعات تنمية وإنتاج الحبوب في محافظة الجوف بحضور مشرفي ومنسقي المديريات والسلطة المحلية بالمحافظة.



هدفت الورشة إلى تدريب وبناء قدرات المتدربين في الجوانب التنظيمية والفنية، وإعداد مقترحات مشاريع وفقاً للأولويات والاحتياجات، إلى جانب تعزيز الإنتاجية من خلال تبني الأساليب الحديثة في إنتاج الحبوب.



يشار إلى أن المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب نفذت عدة برامج في محافظة الجوف تضمنت دورات تدريبية في الإرشاد الزراعي لمزارعي القمح ، وبرنامج "توفير" لتقليل تكاليف الإنتاج عن طريق التخفيف من استهلاك المحروقات، إضافة إلى توزيع كميات من البذور لمزارعي القمح، لتشجيعهم على التوسع في زراعة محاصيل الحبوب.

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