مناقشة خطة لجان حماية الطفل بمديرتي شعوب وازال بأمانة العاصمة [18/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع للجان حماية الطفل بمديريتي شعوب وآزال بأمانة العاصمة اليوم برئاسة رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، نشاط وخطه اللجان بالمديريات خلال العام الجاري 2018م.



واستعرض الاجتماع أهمية تفعيل دور ومهام لجان حماية الطفل بالشكل المطلوب والمرسوم لها، إلى جانب رفع مستوى الأداء بما يسهم في إيجاد حلول ومعالجات وحل لكافة القضايا التي يواجها الأطفال.



وتطرق الاجتماع إلى المواضيع المتعلقة بنشاط وعمل اللجان خلال العام الماضي ومستوى الأداء لمشرفي ومدراء ادارات الحالة وأعضاء اللجان والاخصائيين والمتعاونين بشعوب وأزال، بالإضافة إلى تقييم الانشطة والانجازات التي تتعلق بمناصرة وحماية الاطفال وقضاياهم .



وأكد النقيب، على أهمية دور ومهام لجان حماية الطفل بأمانة العاصمة في حماية وإعادة تأهيل الأطفال المستفيدين من الخدمات التي تقدمها اللجان وتمكينهم من نيل كافة حقوقهم المشروعة، مشيداً بالجهود المبذولة للجان بالأمانة خلال العام الماضي والتي أسهمت في تخفيف معاناة الأطفال جراء العدوان الغاشم.



فيما أشار مدير عام الشون الاجتماعية والعمل بالأمانة مجيب الفاتش، إلى أهمية مضاعفة الجهود خلال العام الجاري بما يكفل تفعيل برامج وخطط لجان حماية الطفل بأمانة العاصمة والهادفة إلى حماية وتعزيز حقوق الاطفال ومناصرة قضاياهم المختلفة.



ونوه بأهمية اضطلاع المنظمات الدولية بدورها في تقديم أوجه الدعم اللازم لبرامج وأنشطه وخطط مناصرة قضايا وحماية الأطفال، بالإضافة إلى توفير كل الاحتياجات الضرورية التي تساعدهم على مواجهة كافة التحديات.



حضر الاجتماع مدير عام مديرية شعوب مهدي عرهب وأعضاء لجان حماية الطفل بمديريتي شعوب وآزال وعدد من المعنيين.

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