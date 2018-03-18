الأحزاب المناهضة للعدوان: ذبح أحد الأسرى يكشف المشروع المراد تصديره لليمن [18/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

أدان تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان إقدام ما يسمى تنظيم القاعدة بمحافظة البيضاء على ذبح أحد أسرى اللجان الشعبية في صورة تكشف نوع وحجم المشروع المراد تصديره لليمن.



واعتبر التكتل في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه الجريمة، عمل إجرامي لا يمت إلى القيم الإنسانية والدين الإسلامي الحنيف ومبادئه وقيمه السامية بأي صلة، وتكشف حجم المؤامرة على الشعب اليمني من قبل قوى وأنظمة الشر العالمي وأذرعها في الداخل.



وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن مسلسل الإجرام واستخدام التنظيمات المفرخة أمريكيا والممولة سعوديا وإماراتيا كأوراق تكشف مدى انهزامية وتقهقر العدو في الميدان.



وقال " أثبتت معظم الوقائع عن مشاركة تلك التنظيمات الإجرامية إلى جنب قوى الغزو والاحتلال ومرتزقتهم في قتل أبناء الشعب اليمني طوال ثلاثة أعوام من العدوان ".



لفت البيان إلى أن اعتراف مسئول ما يسمى بتنظيم القاعدة المدعو خالد باطرفي في بدء العدوان بمشاركة تنظيمه في معظم الجبهات العسكرية الموالية للعدوان وتوالي عمليات ذبح وقتل الأسرى بصور وحشية ودفن البعض منهم أحياء، إلا تأكيد على واحدية المشروع الظلامي الإجرامي المراد فرضه على اليمن.



وطالب تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان المجتمع الدولي وكل القوى الحرة والحية في العالم بالوقوف مع الشعب اليمني بعين الإنصاف تجاه ما تقترفه الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها في المنطقة من جرائم على بحق الإنسانية في اليمن .



وأشاد البيان بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية دفاعا عن الوطن وسيادة وكرامة الشعب اليمني .. منوها بصمود الشعب اليمني بمختلف مكوناته المجتمعية والسياسية ووقوفه إلى الجيش واللجان الشعبية في رفد الجبهات بالمال والرجال.

سبأ