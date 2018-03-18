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مناقشة الحلول لتجاوز التحديات بالقطاع التربوي في حفاش بالمحويت
[18/مارس/2018] المحويت - سبأ:



ناقش اجتماع موسع في مديرية حفاش بمحافظة المحويت اليوم عدداً من الحلول والتصورات لتجاوز التحديات التي يواجهها القطاع التربوي بالمديرية.

واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام المديرية زيد الشامي والقيادات التربوية مشكلات العملية التعليمية ودور مجالس الآباء والمجتمع المحلي في دعم التعليم .

وأشاد الاجتماع بجهود المعلمين وحرصهم علی استكمال العام الدراسي واستشعارهم المسؤولية الوطنية واستمرارهم في أداء رسالتهم التربوية .

وأكد الاجتماع أهمية التغلب علی التحديات الراهنة الناتجة عن استمرار العدوان والحصار .

سبأ
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