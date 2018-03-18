[18/مارس/2018]
المحويت - سبأ:
تفقد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المحويت الدكتور أمين حبيش اليوم، مستوى الخدمات بالمراكز الصحية وتدريب المتطوعات المجتمعيات بمديرية الرجم .
وحث الدكتور حبيش المتطوعات في مجال معالجة سوء التغذية علی مضاعفة الجهود لتعزيز الخدمات الوقائية والمنقذة لحياة الأطفال من سوء التغذية، وترسيخ المفاهيم الصحية التي تسهم في معالجة مشكلات سوء التغذية.
واستعرض مخاطر ومؤشرات سوء التغذية علی حياة الأطفال نتيجة غياب الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية ودورها في حماية الأمهات.
يذكر أن جمعية رعاية الأسرة بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحويت تدرب 24 متطوعة علی برنامج التوعية الواسعة لمكافحة سوء التغذية بالمديرية.
سبأ