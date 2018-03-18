خسائر فادحة في صفوف العدو ومرتزقته في عمليات هجومية وقنص وكسر زحوفات هاجم أبطال الجيش واللجان الشعبية مواقع الجيش السعودي ومرتزقته وقنصوا ستة جنود ، كما كسروا زحوفات واسعة ، في حين استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات لهم خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوفهم . الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مناطق زراعية شرق غزة قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بـ10 صواريخ مناطق زراعية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، أوقعت أضرارا في منازل المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم المجاورة. أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع. تكريم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية بصنعاء كرم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني اليوم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية لمدربي وحكام اللعبة التي نظمها اتحاد اللعبة ضمن برنامجه للعام الحالي واستمرت أربعة بمشاركة 20 مدربا وحكما.