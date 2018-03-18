[18/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجالي السجل المدني والرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي تنظمها مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالتعاون مع البورد العربي ومنظمة اليونيسي.
تهدف الدورة التي تستمر شهر في إطار تدشين مصلحة الأحوال المدنية لأنشطتها التدريبية للعام الجاري، إكساب 30 متدرباً ومتدربة معارف حول السجل المدني و 150 آخرين في مجال الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي .
وفي افتتاح الدورة أشار القائم بأعمال رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد الحاكم إلى أهمية الدورة في إيجاد كوادر مؤهلة من منتسبي الأحوال المدنية لتقديم خدمات للجمهور وتعزيز مستوى أداء الخدمات الأمنية في الأحوال المدنية والسجل المدني .
فيما أشار القائم بأعمال مدير السجل المدني العقيد هاشم إبراهيم إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تدريب عدد من الموظفين في كافة المحافظات بهدف الارتقاء بأدائهم في مجال تقديم الخدمات للمواطنين.
سبأ