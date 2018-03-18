عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مناطق زراعية شرق غزة غزة - سبـأ:

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بـ10 صواريخ مناطق زراعية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، أوقعت أضرارا في منازل المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم المجاورة.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف16" قصفت بنحو عشرة صواريخ أراضي زراعية في حي الزيتون وقرب مفرق الشهداء جنوب شرق المدينة، محدثة حفراً عميقة في المكان وأضرارا في منازل المواطنين القريبة من الاستهداف، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المنطقة المستهدفة.



وأشارت الصادر ذاتها الى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية كانت تجوب أجواء قطاع غزة بشكل مكثف طوال ساعات الليل وحتى الفجر على ارتفاعات منخفضة، وتطلق بالونات حرارية مضيئة.



وفي جنوب قطاع عزة،توغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، شرق خان يونس.



وقال شهود عيان، بأن عدة جرافات، توغلت شرق بلدة عبسان، ونفذت عمليات تجريف في المكان، وسط إطلاق كثيف للنيران صوب المواطنين، ومنازلهم بين الحين والآخر.



وأضافوا، ان عملية التوغل جرت تحت تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الحربية في سماء المنطقة، والتي تحلق على ارتفاعات منخفضة، محدثة أصواتا عالية، ما تسبب باثارة الهلع والخوف لدى المواطنين، لا سيما الأطفال.

سبأ [18/مارس/2018]سبأ