محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خسائر فادحة في صفوف العدو ومرتزقته في عمليات هجومية وقنص وكسر زحوفات صنعاء - سبأ:

هاجم أبطال الجيش واللجان الشعبية مواقع الجيش السعودي ومرتزقته وقنصوا ستة جنود ، كما كسروا زحوفات واسعة ، في حين استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات لهم خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوفهم .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وجرح جنود سعوديين بعملية هجومية على قرية اللاحج والتباب المجاورة لها في جبل قيس كما تم قنص ستة جنود في جاضع نمير وقرية قوى و موقع الحسكول في جيزان .



وفي نجران أطلقت القوة الصاروخية عدداً من صواريخ الكاتيوشا على تجمع للجنود السعوديين في قيادة صلة ، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في منفذ الخضراء و تبة الفراص بصحراء الأجاشر .



وأوضح المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان الشعبية دك تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في قلل الشيباني وقبالة منفذ علب في عسير ، كما استهدف قصف مماثل تجمعات المرتزقة خلف منفذ علب ، وتم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي قبالة المنفذ .



وذكر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحوفات واسعة للمرتزقة باتجاه مديرية ناطع في محافظة البيضاء استمرت منذ الصباح حتى الساعة السادسة مساء رافقتها غارات جوية للطيران المعادي على المنطقة .



كما أكد المصدر سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة بينهم قيادات خلال التصدي للزحوفات و تدمير طقم يحمل معدل رشاش عيار 23 بصاروخ موجه .



ولفت المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق تقي عبدالرب العمري "كتيبة الشدادي" وخمسة آخرين وإصابة عشرة من المرتزقة بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة ناطع .



وأفاد المصدر أن القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة العدوان في منطقة الحول بمديرية نهم ، مبيناً أنه تم قنص خمسة من المرتزقة في مناطق متفرقة من جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز .



و استهدفت قوة الإسناد المدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات وتحصينات المرتزقة شمال صحراء ميدي وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم ، كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عملية هجومية نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف .



وتكبد مرتزقة العدوان خسائر فادحة في العتاد والأرواح إثر عملية إغارة للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في الزرقة بمديرية المصلوب .



وحسب المصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة في منطقتي المهاشمة واليتمة بمديرية خب والشعف ، فيما استهدفت قوة الاسناد الصاروخي تجمعات أخرى لهم في اليتمة .



ودمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية تابعة للمرتزقة شرق صبرين بالمديرية نفسها ..

سبأ [18/مارس/2018]سبأ