ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 18 - مارس - 2018 الساعة 11:24:56ص
طيران العدوان يستهدف ثلاث محافظات وجيزان بـ 28 غارة
استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي محافظات صعدة وحجة والحديدة بالإضافة إلى جيزان بـ 28 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن إصابة مواطنين اثنين .
شي جينبينغ رئيسا للصين لولاية ثانية من خمس سنوات
أعاد البرلمان الصيني اليوم السبت انتخاب شي جينبينغ رئيسا للبلاد لولاية ثانية من خمس سنوات، في تصويت بالإجماع، جاء بعد أقل من أسبوع من قيام البرلمان بتعزيز سلطات الرئيس عبر تعديل الدستور وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية.
أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.
تكريم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية بصنعاء
كرم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني اليوم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية لمدربي وحكام اللعبة التي نظمها اتحاد اللعبة ضمن برنامجه للعام الحالي واستمرت أربعة بمشاركة 20 مدربا وحكما.
آخر الأخبار:
آسيان تبدي قلقها العميق من أسلحة كوريا الشمالية
مقتل 4 في حريق بفندق في الفلبين
فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية في أقصى الشرق الروسي
مجلس نقابة البريد والاتصالات يحذر من المساس بقطاع الاتصالات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
آسيان تبدي قلقها العميق من أسلحة كوريا الشمالية
[18/مارس/2018]
سيدني - سبأ:
عبرت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) واستراليا اليوم الأحد عن ”قلق عميق“ من تصاعد التوتر بسبب برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وقالت الدول في إعلان مشترك ”نحث بقوة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الانصياع بالكامل وفورا لالتزاماتها بموجب كل القرارات ذات الصلة التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.

وأضاف الإعلان أن تطوير بيونغ يانغ لأسلحة نووية وصواريخ باليستية ”يهدد الأمن الإقليمي والعالمي“.

وتستضيف استراليا اجتماعات آسيان على الرغم من أنها ليست عضوا في التكتل المؤلف من عشر دول وذلك في إطار سعيها لتعزيز الروابط السياسية والتجارية بالمنطقة وسط تنامي النفوذ الصيني.

وركزت قمة آسيان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء واستراليا ومواجهة خطر المتشددين.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مقتل 4 في حريق بفندق في الفلبين
فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية في أقصى الشرق الروسي
روسيا تقرر طرد 23 دبلوماسياً بريطانياً رداً على اجراءات مماثلة
مقتل 35 مسلحاً في غارات جوية استهدفت تنظيم (داعش) شمال أفغانستان
روسيا : الولايات المتحدة تحضر لضربات بصواريخ مجنحة ضد الدولة السورية
إنطلاق اعمال المنتدى العالمي للمياة في البرازيل الاحد القادم
إصابة 15 مدني في هجمات على أحياء سكنية في مدينة دمشق وريفها
مهندس حذر من تشققات في الجسر في فلوريدا قبل انهياره
مقتل مدنيين اثنين على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في كابول
ترامب يوقع على قانون يتعلق بتبادل زيارات كبار المسؤولين مع تايوان
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف ثلاث محافظات وجيزان بـ 28 غارة
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
[17/مارس/2018]
10 غارات لطيران العدوان على مديريتي حرض وميدي
[17/مارس/2018]
إصابة مواطنين اثنين جراء غارات العدوان على مزرعة بالحديدة
[17/مارس/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية اللحية بالحديدة
[17/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by