عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية في أقصى الشرق الروسي موسكو - سبأ:

فتحت مراكز الاقتراع في أقصى الشرق الروسي أبوابها في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد "حسب توقيتها المحلي"، أمام الناخبين للتصويت في الرئاسة الروسية.



وسيدلي الناخبون الروس بأصواتهم في 97.3 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء روسيا بالإضافة إلى 401 أخرى أعدت للانتخاب خارج البلاد، لاختيار مرشحهم لشغل منصب الرئاسة الروسية لولاية مدتها 6 سنوات.



ويتنافس في هذه الانتخابات 8 مرشحين، وهم سيرغي بابورين مرشح عن حزب "الاتحاد الشعبي العام الروسي"، وبافيل غرودينين مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي"، وفلاديمير جيرينوفسكي مرشح عن "الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي"، وفلاديمير بوتين، مرشح مستقل والرئيس الحالي للبلاد، وكسينيا سوبتشاك، مرشحة عن حزب "المبادرة الاجتماعية" الليبيرالي، ومكسيم سورايكين، مرشح عن حزب "شيوعيو روسيا"، وبوريس تيتوف مرشح عن "حزب النمو"، وغريغوري يافلينسكي، مرشح عن حزب "يابلوكو".



وحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية، تم تسجيل 111 مليونا و425 ألفا و443 ناخبا داخل الأراضي الروسية وخارجها، يحق لهم التصويت.



تجدر الإشارة إلى أن الفارق في التوقيت بين العاصمة موسكو وأقصى شرق البلاد تسع ساعات.

سبأ [18/مارس/2018]سبأ