ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 18 - مارس - 2018 الساعة 11:24:56ص
طيران العدوان يستهدف ثلاث محافظات وجيزان بـ 28 غارة
استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي محافظات صعدة وحجة والحديدة بالإضافة إلى جيزان بـ 28 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن إصابة مواطنين اثنين .
شي جينبينغ رئيسا للصين لولاية ثانية من خمس سنوات
أعاد البرلمان الصيني اليوم السبت انتخاب شي جينبينغ رئيسا للبلاد لولاية ثانية من خمس سنوات، في تصويت بالإجماع، جاء بعد أقل من أسبوع من قيام البرلمان بتعزيز سلطات الرئيس عبر تعديل الدستور وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية.
أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.
تكريم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية بصنعاء
كرم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني اليوم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية لمدربي وحكام اللعبة التي نظمها اتحاد اللعبة ضمن برنامجه للعام الحالي واستمرت أربعة بمشاركة 20 مدربا وحكما.
آخر الأخبار:
آسيان تبدي قلقها العميق من أسلحة كوريا الشمالية
مقتل 4 في حريق بفندق في الفلبين
فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية في أقصى الشرق الروسي
مجلس نقابة البريد والاتصالات يحذر من المساس بقطاع الاتصالات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية في أقصى الشرق الروسي
[18/مارس/2018]
موسكو - سبأ:
فتحت مراكز الاقتراع في أقصى الشرق الروسي أبوابها في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد "حسب توقيتها المحلي"، أمام الناخبين للتصويت في الرئاسة الروسية.

وسيدلي الناخبون الروس بأصواتهم في 97.3 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء روسيا بالإضافة إلى 401 أخرى أعدت للانتخاب خارج البلاد، لاختيار مرشحهم لشغل منصب الرئاسة الروسية لولاية مدتها 6 سنوات.

ويتنافس في هذه الانتخابات 8 مرشحين، وهم سيرغي بابورين مرشح عن حزب "الاتحاد الشعبي العام الروسي"، وبافيل غرودينين مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي"، وفلاديمير جيرينوفسكي مرشح عن "الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي"، وفلاديمير بوتين، مرشح مستقل والرئيس الحالي للبلاد، وكسينيا سوبتشاك، مرشحة عن حزب "المبادرة الاجتماعية" الليبيرالي، ومكسيم سورايكين، مرشح عن حزب "شيوعيو روسيا"، وبوريس تيتوف مرشح عن "حزب النمو"، وغريغوري يافلينسكي، مرشح عن حزب "يابلوكو".

وحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية، تم تسجيل 111 مليونا و425 ألفا و443 ناخبا داخل الأراضي الروسية وخارجها، يحق لهم التصويت.

تجدر الإشارة إلى أن الفارق في التوقيت بين العاصمة موسكو وأقصى شرق البلاد تسع ساعات.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
آسيان تبدي قلقها العميق من أسلحة كوريا الشمالية
مقتل 4 في حريق بفندق في الفلبين
روسيا تقرر طرد 23 دبلوماسياً بريطانياً رداً على اجراءات مماثلة
مقتل 35 مسلحاً في غارات جوية استهدفت تنظيم (داعش) شمال أفغانستان
روسيا : الولايات المتحدة تحضر لضربات بصواريخ مجنحة ضد الدولة السورية
إنطلاق اعمال المنتدى العالمي للمياة في البرازيل الاحد القادم
إصابة 15 مدني في هجمات على أحياء سكنية في مدينة دمشق وريفها
مهندس حذر من تشققات في الجسر في فلوريدا قبل انهياره
مقتل مدنيين اثنين على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في كابول
ترامب يوقع على قانون يتعلق بتبادل زيارات كبار المسؤولين مع تايوان
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف ثلاث محافظات وجيزان بـ 28 غارة
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
[17/مارس/2018]
10 غارات لطيران العدوان على مديريتي حرض وميدي
[17/مارس/2018]
إصابة مواطنين اثنين جراء غارات العدوان على مزرعة بالحديدة
[17/مارس/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية اللحية بالحديدة
[17/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by