[18/مارس/2018]
محافظات ـ سبأ:
استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي محافظات صعدة وحجة والحديدة بالإضافة إلى جيزان بـ 28 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن إصابة مواطنين اثنين .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية باقم و ثلاث غارات على منطقة السوداء بمديرية مجز في محافظة صعدة ، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .
وأكد المصدر إصابة مواطنين اثنين إثر ثلاث غارات لطيران العدوان استهدفت مزرعة في الحسينية بمحافظة الحديدة ، كما شن أربع غارات على مديرية اللحية ، واستهدف الطيران بغارتين إحدى المزارع في وادي سهام بمديرية باجل .
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 10 غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة و ثلاث غارات على وادي جارة في جيزان .
سبأ