ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 18 - مارس - 2018 الساعة 11:24:56ص
طيران العدوان يستهدف ثلاث محافظات وجيزان بـ 28 غارة
استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي محافظات صعدة وحجة والحديدة بالإضافة إلى جيزان بـ 28 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن إصابة مواطنين اثنين .
شي جينبينغ رئيسا للصين لولاية ثانية من خمس سنوات
أعاد البرلمان الصيني اليوم السبت انتخاب شي جينبينغ رئيسا للبلاد لولاية ثانية من خمس سنوات، في تصويت بالإجماع، جاء بعد أقل من أسبوع من قيام البرلمان بتعزيز سلطات الرئيس عبر تعديل الدستور وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية.
أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.
تكريم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية بصنعاء
كرم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني اليوم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية لمدربي وحكام اللعبة التي نظمها اتحاد اللعبة ضمن برنامجه للعام الحالي واستمرت أربعة بمشاركة 20 مدربا وحكما.
آخر الأخبار:
آسيان تبدي قلقها العميق من أسلحة كوريا الشمالية
مقتل 4 في حريق بفندق في الفلبين
فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية في أقصى الشرق الروسي
مجلس نقابة البريد والاتصالات يحذر من المساس بقطاع الاتصالات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
طيران العدوان يستهدف ثلاث محافظات وجيزان بـ 28 غارة
[18/مارس/2018]
محافظات ـ سبأ:
 استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي محافظات صعدة وحجة والحديدة بالإضافة إلى جيزان بـ 28 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن إصابة مواطنين اثنين .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية باقم و ثلاث غارات على منطقة السوداء بمديرية مجز في محافظة صعدة ، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وأكد المصدر إصابة مواطنين اثنين إثر ثلاث غارات لطيران العدوان استهدفت مزرعة في الحسينية بمحافظة الحديدة ، كما شن أربع غارات على مديرية اللحية ، واستهدف الطيران بغارتين إحدى المزارع في وادي سهام بمديرية باجل .

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 10 غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة و ثلاث غارات على وادي جارة في جيزان .

سبأ
  المزيد من (محلي)
مجلس نقابة البريد والاتصالات يحذر من المساس بقطاع الاتصالات
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان بمنطقة اليتمة في الجوف
قصف مدفعي يدك مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في عسير ونجران
مصرع عدد من الجنود السعوديين بعمليات قنص وهجوم في جيزان
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
نص كلمة الرئيس الصماد خلال لقائه عدد من القيادات النسوية
قتلى وجرحى بينهم قيادات في كسر زحوفات للمرتزقة باتجاه ناطع في البيضاء
اختتام الدورة التخصصية في التسجيل الجنائي لكوادر أمن العاصمة
إجتماع للمكاتب التنفيذية وفرع هيئة إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بصعدة
نائب وزير الأوقاف يفتتح جامع الكور ومركز العلوم الشرعية بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف ثلاث محافظات وجيزان بـ 28 غارة
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
[17/مارس/2018]
10 غارات لطيران العدوان على مديريتي حرض وميدي
[17/مارس/2018]
إصابة مواطنين اثنين جراء غارات العدوان على مزرعة بالحديدة
[17/مارس/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية اللحية بالحديدة
[17/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by