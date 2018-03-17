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مجلس نقابة البريد والاتصالات يحذر من المساس بقطاع الاتصالات
[18/مارس/2018] صنعاء - سبأ :
حذر المجلس العام للنقابة العامة للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المساس بقطاع الاتصالات، الذي يقدم خدماته لكافة أبناء الشعب اليمني في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشدد المجلس في بيان صادر عنه تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على أهمية تجنيب قطاعات الاتصالات العامة والخاصة والمختلطة الصراع السياسي والعسكري.

وأكد المجلس رفضه استهداف مرافق قطاع الاتصالات وبنيته التحتية والعاملين فيه لما يترتب على ذلك من مخاطر على هذا القطاع وحقوق منتسبيه.

واستنكر المجلس نقل جزء من منظومة الاتصالات إلى مدينة عدن.. محذرا مما قد يترتب على ذلك من إرباك لآلية العمل في قطاع الاتصالات في اليمن.

ونبه المجلس في الوقت نفسه مما قد يترتب على ذلك من أضرار بحقوق ومكتسبات العاملين في قطاع الاتصالات ناهيك عن فقدان السيادة والقرار الوطني المستقل في إدارة قطاع الاتصالات.

وأكد البيان على وحدة العمل النقابي في إطار النقابة العامة للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وواجبها في تمثيل العاملين المنتسبين إليها بالبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العامة والخاصة والمختلطة سواءً بالقطاع المنظم أو غير المنظم والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم.


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