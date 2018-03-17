نص كلمة الرئيس الصماد خلال لقائه عدد من القيادات النسوية التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم عدد من القيادات النسوية بحضور وزيرة الدولة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رضية راوح وعضو المجلس السياسي لأنصار الله حليمة جحاف. شي جينبينغ رئيسا للصين لولاية ثانية من خمس سنوات أعاد البرلمان الصيني اليوم السبت انتخاب شي جينبينغ رئيسا للبلاد لولاية ثانية من خمس سنوات، في تصويت بالإجماع، جاء بعد أقل من أسبوع من قيام البرلمان بتعزيز سلطات الرئيس عبر تعديل الدستور وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية. أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع. تكريم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية بصنعاء كرم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني اليوم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية لمدربي وحكام اللعبة التي نظمها اتحاد اللعبة ضمن برنامجه للعام الحالي واستمرت أربعة بمشاركة 20 مدربا وحكما.