ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 17 - مارس - 2018 الساعة 11:13:38م
نص كلمة الرئيس الصماد خلال لقائه عدد من القيادات النسوية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم عدد من القيادات النسوية بحضور وزيرة الدولة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رضية راوح وعضو المجلس السياسي لأنصار الله حليمة جحاف.
شي جينبينغ رئيسا للصين لولاية ثانية من خمس سنوات
أعاد البرلمان الصيني اليوم السبت انتخاب شي جينبينغ رئيسا للبلاد لولاية ثانية من خمس سنوات، في تصويت بالإجماع، جاء بعد أقل من أسبوع من قيام البرلمان بتعزيز سلطات الرئيس عبر تعديل الدستور وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية.
أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.
تكريم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية بصنعاء
كرم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني اليوم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية لمدربي وحكام اللعبة التي نظمها اتحاد اللعبة ضمن برنامجه للعام الحالي واستمرت أربعة بمشاركة 20 مدربا وحكما.
آخر الأخبار:
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان بمنطقة اليتمة في الجوف
قصف مدفعي يدك مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في عسير ونجران
مصرع عدد من الجنود السعوديين بعمليات قنص وهجوم في جيزان
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قصف مدفعي يدك مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في عسير ونجران
[17/مارس/2018] عسير - سبأ :
دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بعدد من المواقع في عسير ونجران.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف دك تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في قلل الشيباني وقبالة منفذ علب ، واستهدف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي خلف منفذ علب في عسير .

وأشار المصدر إلى قنص أحد المرتزقة قبالة منفذ علب .

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعاً لمرتزقة الجيش السعودي في تبة الفراص بصحراء الأجاشر قبالة نجران .

سبـأ
  المزيد من (محلي)
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان بمنطقة اليتمة في الجوف
مصرع عدد من الجنود السعوديين بعمليات قنص وهجوم في جيزان
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
نص كلمة الرئيس الصماد خلال لقائه عدد من القيادات النسوية
قتلى وجرحى بينهم قيادات في كسر زحوفات للمرتزقة باتجاه ناطع في البيضاء
اختتام الدورة التخصصية في التسجيل الجنائي لكوادر أمن العاصمة
إجتماع للمكاتب التنفيذية وفرع هيئة إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بصعدة
نائب وزير الأوقاف يفتتح جامع الكور ومركز العلوم الشرعية بصنعاء
محافظ صعدة يدشن حملة النظافة
القبض على 12 من مرتزقة العدوان والمخدوعين كانوا في طريقهم إلى مأرب
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
[17/مارس/2018]
10 غارات لطيران العدوان على مديريتي حرض وميدي
[17/مارس/2018]
إصابة مواطنين اثنين جراء غارات العدوان على مزرعة بالحديدة
[17/مارس/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية اللحية بالحديدة
[17/مارس/2018]
طيران العدوان يشن 26 غارة على صعدة وعمران والحديدة ونجران
[17/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by