|
قصف مدفعي يدك مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في عسير ونجران
[17/مارس/2018] عسير - سبأ :
دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بعدد من المواقع في عسير ونجران.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف دك تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في قلل الشيباني وقبالة منفذ علب ، واستهدف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي خلف منفذ علب في عسير .
وأشار المصدر إلى قنص أحد المرتزقة قبالة منفذ علب .
وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعاً لمرتزقة الجيش السعودي في تبة الفراص بصحراء الأجاشر قبالة نجران .
سبـأ