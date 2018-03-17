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مصرع عدد من الجنود السعوديين بعمليات قنص وهجوم في جيزان
[17/مارس/2018] جيزان - سبأ :
لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم اليوم بعملية هجمومية للجيش واللجان الشعبية فيما قتل ستة جنود آخرين بعمليات قنص في جيزان.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عسكريين سعوديين بعملية هجومية على قرية اللاحج والتباب المجاورة لها في جبل قيس.
وأشار المصدر إلى أنه تم قنص خمسة جنود سعوديين في جاضع نمير وقرية قوى ، وجندي سادس في موقع الحسكول.
وذكر المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن ثلاث غارات على وادي جارة .
سبـأ