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قتلى وجرحى بينهم قيادات في كسر زحوفات للمرتزقة باتجاه ناطع في البيضاء
[17/مارس/2018] البيضاء - سبأ :
لقي عدد من مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قيادات خلال كسر زحوفات واسعة لهم باتجاه مديرية ناطع في محافظة البيضاء .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحوفات واسعة للمرتزقة باتجاه ناطع استمرت منذ الصباح حتى الساعة السادسة مساء رافقتها غارات جوية للطيران المعادي على المنطقة .
وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة بينهم قيادات خلال التصدي للزحوفات ، و تدمير طقم يحمل معدل رشاش عيار 23 بصاروخ موجه .
سبأ