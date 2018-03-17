محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام الدورة التخصصية في التسجيل الجنائي لكوادر أمن العاصمة صنعاء - سبأ :

اختتمت اليوم بأمانة العاصمة الدورة التخصصية في التسجيل الجنائي لـ 17 متدرباً من كوادر الإدارة العامة لأمن أمانة العاصمة التي استمرت اسبوعين.



في حفل الاختتام أشار مدير أمن الأمانة العميد الركن معمر هراش إلى أهمية إقامة مثل هذه الدورات التخصصية لتعزيز قدرات ومهارات رجال الأمن في تسجيل المطلوبين أمنيا أو أرباب السوابق .



وأكد عزم وزارة الداخلية على تجويد العمل الأمني خاصة فيما يتعلق بالحصول على المعلومة الأمنية من مصادرها والحفاظ عليها والتغلب على الثغرات التي كانت تتسبب في ضياع المعلومات .



من جانبه أوضح مدير إدارة التدريب بأمن الأمانة العقيد نديم طاهر أن الدورة هدفت إلى تفعيل دور المناطق الأمنية في التسجيل الجنائي وإنشاء قسم داخل كل منطقة أمنية لتحليل المعلومات الأمنية وفرزها ومن ثم إرسالها إلى الإدارة العامة للتسجيل الجنائي باعتبارها الوعاء المعلوماتي ..



كما هدفت إلى الاسهام في منع وقوع الجريمة ، أو كشف مرتكبيها بعد وقوعها.



فيما أكدت كلمة المتدربين أنهم سيبذلون كل جهودهم لتطبيق مخرجات الدورة في الواقع العملي .





وفي الحفل الذي حضره عدد من قيادات وضباط وأفراد أمن العاصمة ، تم تكريم المتدربين وتسليمهم أجهزة لابتوب وكاميرات.

سبـأ [17/مارس/2018]سبـأ