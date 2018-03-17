ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 17 - مارس - 2018 الساعة 08:46:06م
الرئيس الصماد يرأس اجتماعاً موسعاً بأمين العاصمة ومحافظي صنعاء وحجة وعمران والحديدة والمحويت
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم اجتماعاً موسعاً ضم أمين العاصمة حمود عباد ومحافظي صنعاء حنين قطينة وحجة هلال الصوفي وعمران الدكتور فيصل جعمان والحديدة حسن الهيج والمحويت فيصل حيدر.
شي جينبينغ رئيسا للصين لولاية ثانية من خمس سنوات
أعاد البرلمان الصيني اليوم السبت انتخاب شي جينبينغ رئيسا للبلاد لولاية ثانية من خمس سنوات، في تصويت بالإجماع، جاء بعد أقل من أسبوع من قيام البرلمان بتعزيز سلطات الرئيس عبر تعديل الدستور وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية.
أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.
تكريم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية بصنعاء
كرم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني اليوم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية لمدربي وحكام اللعبة التي نظمها اتحاد اللعبة ضمن برنامجه للعام الحالي واستمرت أربعة بمشاركة 20 مدربا وحكما.
آخر الأخبار:
اختتام الدورة التخصصية في التسجيل الجنائي لكوادر أمن العاصمة
انطلاق بطولة الشهيد الملصي لكرة القدم في سنحان
إجتماع للمكاتب التنفيذية وفرع هيئة إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بصعدة
نائب وزير الأوقاف يفتتح جامع الكور ومركز العلوم الشرعية بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إجتماع للمكاتب التنفيذية وفرع هيئة إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بصعدة
[17/مارس/2018]
صعدة - سبأ :
 عقد بمحافظة صعدة اليوم الاجتماع التنسيقي الأول برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، ضم رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث الدكتور القاسم عباس.

كرس الإجتماع بحضور أمين عام محلي المحافظة محمد العماد ووكلاء المحافظة ومدير فرع الهيئة الوطنية بصعدة محمد حسين بيضان، لاستعراض دور الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ودورها وآلية التنسيق مع المكاتب التنفيذية لخدمة المجتمع المحلي.

وفي الاجتماع أشار المحافظ عوض إلى الأوضاع في المحافظة منذ بداية العدوان والذي أعلن التحالف السعودي محافظة صعدة منطقة عسكرية استهدف فيها كل مقومات الحياة والبنية التحتية وكذا المنشآت الخدمية .

وعبر عن أمله في تحظى المحافظة بتدخل عاجل من قبل المنظمات الدولية والمحلية لتخفيف جزء من معاناة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم .. مشددا على ضرورة توحيد الجميع للصفوف والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات الراهنة.

من جانبه أشار الدكتور القاسم إلى أهداف الهيئة وفي مقدمتها خدمة المجتمع من خلال التنسيق عبر النافذة الواحدة .. لافتا إلى أن دور الهيئة الوطنية التنسيق ونقل احتياجات المكاتب التنفيذية الفعلية التي تلبي متطلبات المجتمع.

واستمع الاجتماع من قبل الحاضرين إلى مداخلات ومقترحات حول الأوضاع في المحافظة وما يتطلب ذلك من تدخل للمنظمات الإنسانية وكذا دور مؤسسات الدولة في القيام بمهامها على أكمل وجه تجاه المجتمع وتخفيف معاناته جراء استمرار العدوان والحصار.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
اختتام الدورة التخصصية في التسجيل الجنائي لكوادر أمن العاصمة
نائب وزير الأوقاف يفتتح جامع الكور ومركز العلوم الشرعية بصنعاء
محافظ صعدة يدشن حملة النظافة
القبض على 12 من مرتزقة العدوان والمخدوعين كانوا في طريقهم إلى مأرب
10 غارات لطيران العدوان على مديريتي حرض وميدي
وقفة وقافلة غذائية من الهيئة النسائية بمحافظة عمران
مناقشة آلية توزيع الغاز بالسعر الرسمي بمحافظة صنعاء
إصابة مواطنين اثنين جراء غارات العدوان على مزرعة بالحديدة
الرئيس الصماد يرأس اجتماعاً موسعاً بأمين العاصمة ومحافظي صنعاء وحجة وعمران والحديدة والمحويت
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بقصف مدفعي شمال صحراء ميدي
العدوان السعودي على اليمن
10 غارات لطيران العدوان على مديريتي حرض وميدي
[17/مارس/2018]
إصابة مواطنين اثنين جراء غارات العدوان على مزرعة بالحديدة
[17/مارس/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية اللحية بالحديدة
[17/مارس/2018]
طيران العدوان يشن 26 غارة على صعدة وعمران والحديدة ونجران
[17/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارتين مزرعتين في الجراحي بالحديدة
[16/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by