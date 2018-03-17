محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع للمكاتب التنفيذية وفرع هيئة إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بصعدة صعدة - سبأ :

عقد بمحافظة صعدة اليوم الاجتماع التنسيقي الأول برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، ضم رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث الدكتور القاسم عباس.



كرس الإجتماع بحضور أمين عام محلي المحافظة محمد العماد ووكلاء المحافظة ومدير فرع الهيئة الوطنية بصعدة محمد حسين بيضان، لاستعراض دور الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ودورها وآلية التنسيق مع المكاتب التنفيذية لخدمة المجتمع المحلي.



وفي الاجتماع أشار المحافظ عوض إلى الأوضاع في المحافظة منذ بداية العدوان والذي أعلن التحالف السعودي محافظة صعدة منطقة عسكرية استهدف فيها كل مقومات الحياة والبنية التحتية وكذا المنشآت الخدمية .



وعبر عن أمله في تحظى المحافظة بتدخل عاجل من قبل المنظمات الدولية والمحلية لتخفيف جزء من معاناة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم .. مشددا على ضرورة توحيد الجميع للصفوف والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات الراهنة.



من جانبه أشار الدكتور القاسم إلى أهداف الهيئة وفي مقدمتها خدمة المجتمع من خلال التنسيق عبر النافذة الواحدة .. لافتا إلى أن دور الهيئة الوطنية التنسيق ونقل احتياجات المكاتب التنفيذية الفعلية التي تلبي متطلبات المجتمع.



واستمع الاجتماع من قبل الحاضرين إلى مداخلات ومقترحات حول الأوضاع في المحافظة وما يتطلب ذلك من تدخل للمنظمات الإنسانية وكذا دور مؤسسات الدولة في القيام بمهامها على أكمل وجه تجاه المجتمع وتخفيف معاناته جراء استمرار العدوان والحصار.

سبـأ [17/مارس/2018]سبـأ