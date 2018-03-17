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آخر تحديث: السبت، 17 - مارس - 2018 الساعة 08:28:38م
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نائب وزير الأوقاف يفتتح جامع الكور ومركز العلوم الشرعية بصنعاء
[17/مارس/2018] صنعاء - سبأ:


افتتح نائب وزير الأوقاف والإرشاد فؤاد ناجي ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي اليوم بصنعاء جامع الكور ومركز العلوم الشرعية.

وخلال الافتتاح أشاد نائب وزير الأوقاف بمبادرة رجل الأعمال محمد الكور في تبني الجامع وإنجازه إلى جانب مركز العلوم الشرعية والذي يؤكد اهتمامه بالمساجد وتشييدها.

فيما أوضح خطيب الجامع مدير مركز العلوم الشرعية الشيخ أمين البرعي أن الجامع ومركز العلوم الشرعية سيقدمان الرسالة الدينية القائمة على الوسطية والاعتدال انطلاقا من تعاليم كتاب الله والفقه والأحكام الشرعية.

سبأ
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