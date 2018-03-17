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  محلي
محافظ صعدة يدشن حملة النظافة
[17/مارس/2018]
صعدة - سبأ :
 دشن محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم ومعه أمين عام المجلس المحلي محمد العماد ووكلاء المحافظة حملة النظافة تحت شعار " يداً بيد لنظافة البلد " .

تهدف الحملة التي ينظمها صندوق النظافة والتحسين بالتعاون مع اللجان الشعبية ومنظمات المجتمع المدني على مدى أسبوع بمشاركة 130 عاملاً ومشرفاً وسائقاً إلى تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية في عاصمة المحافظة ورفع المخلفات وآثار الدمار الذي خلفه العدوان .

وفي التدشين ثمن المحافظ عوض الجهود التي يبذلها الإداريون والمشرفون والعمال في صندوق النظافة وصمودهم في ظل الأوضاع الراهنة الناتجة عن استمرار العدوان الأمريكي السعودي منذ ثلاث سنوات .

ودعا الجميع إلى التعاون في تنفيذ الحملة والعمل من أجل إنجاحها .

من جانبه لفت مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة محمد البعداني إلى أن الصندوق مستمر في عمله ويسعى لتطوير الأداء في مجالات النظافة والتحسين ، مبيناً أن قيمة الخسائر التي تعرض لها قطاع النظافة والتحسين تقدر بـ ثمانمائة مليون ريال ، إضافة إلى مليار ريال تكاليف رفع مخلفات الدمار الذي طال المباني والمنشآت والأسواق في عاصمة المحافظة .

وأوضح أن العدوان دمر المباني وسيارات نقل المياه والمضخات والآبار ووسائل وأدوات النظافة المختلفة.

سبـأ
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