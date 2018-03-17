[17/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 12 شخصا مجندين مع قوى العدوان والاحتلال كانوا في طريقهم إلى محافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية الضبط تمت بالتنسيق بين أمن محافظتي صنعاء وعمران، تم إحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.
وأشار المصدر إلى أن العناصر التي تم ضبطها اعترفت بتلقي اتصالات ووعود بالتجنيد مع مرتزقة العدوان وعملاءه في محافظة مأرب.
وثمنت قيادة وزارة الداخلية يقظة الأجهزة الأمنية وإفشالها مخططات العدوان وأدواته .. معبرة عن الشكر لرجال الأمن على يقظتهم وتكامل جهودهم لتحقيق النجاحات الأمنية.
وأشادت بجهود الموطنين وتعاونهم المستمر من رجال الأمن والذي يؤكد وعيهم بأهمية التصدي للعدوان وأدواته الإجرامية.
سبـأ