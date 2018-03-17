الرئيس الصماد يرأس اجتماعاً موسعاً بأمين العاصمة ومحافظي صنعاء وحجة وعمران والحديدة والمحويت رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم اجتماعاً موسعاً ضم أمين العاصمة حمود عباد ومحافظي صنعاء حنين قطينة وحجة هلال الصوفي وعمران الدكتور فيصل جعمان والحديدة حسن الهيج والمحويت فيصل حيدر. شي جينبينغ رئيسا للصين لولاية ثانية من خمس سنوات أعاد البرلمان الصيني اليوم السبت انتخاب شي جينبينغ رئيسا للبلاد لولاية ثانية من خمس سنوات، في تصويت بالإجماع، جاء بعد أقل من أسبوع من قيام البرلمان بتعزيز سلطات الرئيس عبر تعديل الدستور وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية. أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع. تكريم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية بصنعاء كرم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني اليوم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية لمدربي وحكام اللعبة التي نظمها اتحاد اللعبة ضمن برنامجه للعام الحالي واستمرت أربعة بمشاركة 20 مدربا وحكما.