رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية بصنعاء صنعاء - سبأ :

كرم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني اليوم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية لمدربي وحكام اللعبة التي نظمها اتحاد اللعبة ضمن برنامجه للعام الحالي واستمرت أربعة بمشاركة 20 مدربا وحكما.



واستمرت خلال الفترة من (١٢-١٥)من الشهر الجاري بمشاركة ٢٠مدربا وحكما من الأمانة ومحافظة صنعاء وحاضر فيها المدرب والحكم الدولي الدكتور نبيل محمد النونو ويساعده المدرب الدولي حمزة محمد الدالي..



وفي التكريم نوه الوكيل الضحياني بجهود قيادة اتحاد اللعبة في إقامة هذه الدورة لتطوير قدرات المدربين والحكام ومواكبة القوانين الحديثة للعبة .



ودعا الاتحادات الرياضية إلى تفعيل أنشطتها وتعزيز أدائها وتأهيل الحكام والمدربين وبما يعزز من مهاراتهم في قوانين الألعاب الرياضية الحديثة .. مؤكدا استعداد الوزارة تقديم الدعم للاتحادات الرياضية وفق الإمكانيات المتاحة.



بدوره ثمن القائم بأعمال وكيل قطاع الرياضة عباس المدومي دور قيادة الاتحاد في إقامة هذه الدورة بما يسهم في تأهيل حكام ومدربي اللعبة وتطوير مهاراتهم .. مؤكدا الاهتمام بهذه اللعبة كونها لعبة إسلامية .



فيما استعرض نائب رئيس الاتحاد كمال عويض أهداف الدورة ومدى أهميتها في رفع مستوى مهارات حكام ومدربي البنجاك سيلات وخاصة تعزيز قدراتهم بقوانين التدريب والتحكيم الحديثة.



كلمة المشاركين التي ألقاها خالد الحاشدي أوضح مدى استفادته وزملائه من الدورة نظريا وعمليا على أيدي المدرب والحكم الدولي الدكتور نبيل محمد النونو ومساعده المدرب الدولي حمزة محمد الدالي.



ونوه بجهود الاتحاد في إقامة الدورة وإنجاحها .. معبرا عن أمله من قيادة وزارة الشباب والرياضة في دعم اللعبة والاستمرار في إقامة الأنشطة والبطولة المحلية والمشاركة في المحافل الخارجية.

سبـأ [17/مارس/2018]سبـأ