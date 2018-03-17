[17/مارس/2018]
عمران ـ سبأ:
نفذت الهيئة النسائية بمحافظة عمران اليوم وقفة تنديداً بمجازر العدوان الأمريكي السعودي .
ودعت المشاركات في الوقفة مجلس الأمن و المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية القيام بمسئوليتها في إيقاف العدوان و رفع الحصار المفروض على الشعب اليمني منذ ثلاث سنوات .
و أكدن أهمية رفد الجبهات بالرجال والمال و القوافل الغذائية ، وتعزيز الصمود والاصطفاف الوطني في مواجهو العدوان وإفشال مخططاته .
كما قدمت حرائر عمران قافلة الشهيد الغذائية دعما للمرابطين في جبهات العزة والكرامة مؤكدات مساندتهن ودعمهن للجيش واللجان الشعبية
سبأ