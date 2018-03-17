محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية توزيع الغاز بالسعر الرسمي بمحافظة صنعاء صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم ضم وكيل اول المحافظة حميد عاصم ونائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي ، آلية بيع الغاز بالمديريات.



واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة لقطاع الخدمات فارس الكهالي ومديري مكتبي الصناعة بالمحافظة امين شايع وشركة الغاز محمد الجعدبي الصعوبات التي تعترض عملية التوزيع والسبل الكفيلة بمعالجتها.



واكد الاجتماع على ضرورة وضع الآلية المناسبة لتوزيع مادة الغاز عبر المحطات والبيع بالسعر الرسمي وبما يكفل وصولها إلى المواطن بكل سهولة ويسر .



وشدد علي أهمية مضاعفة الجهود من قبل السلطات المحلية ومكتبي الصناعة والغاز في الاشراف على عمليتي التوزيع والبيع.

سبأ [17/مارس/2018]سبأ