محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة مواطنين اثنين جراء غارات العدوان على مزرعة بالحديدة





أصيب مواطنان اليوم جراء غارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفت مزرعة بمحافظة الحديدة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مزرعة في منطقة الحسينية ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارتين إحدى المزارع في وادي سهام بمديرية باجل.



وبين المصدر أن غارات طيران العدوان خلفت خسائر كبيرة في المزرعتين.. مندداً باستمرار تحالف العدوان في الاستهداف الممنهج لمزارع المواطنين بالمحافظة.

سبأ [17/مارس/2018] الحديدة - سبأ:سبأ