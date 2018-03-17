محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يرأس اجتماعاً موسعاً بأمين العاصمة ومحافظي صنعاء وحجة وعمران والحديدة والمحويت







رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم اجتماعاً موسعاً ضم أمين العاصمة حمود عباد ومحافظي صنعاء حنين قطينة وحجة هلال الصوفي وعمران الدكتور فيصل جعمان والحديدة حسن الهيج والمحويت فيصل حيدر.



ناقش الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ووكيل الوزارة محمد شوكه، الأوضاع في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وحجة وعمران والحديدة والمحويت والصعوبات التي تواجه العمل في مختلف الجوانب في ظل استمرار العدوان وسبل التغلب عليها .



واستعرض اللقاء الجوانب المتعلقة بأداء السلطات المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات، وكذا الممارسات السلبية التي يقوم بها البعض لابتزاز التجار والقاطرات باسم التحسين، وسبل اضطلاع الأجهزة المختصة بدورها في منع مثل هذه الممارسات العشوائية.



وفي اللقاء أكد الرئيس الصماد ضرورة تضافر جهود الجميع لوضع آلية تسهم في تجاوز التحديات الراهنة وفي المقدمة مواجهة العدوان وإفشال مخططاته الرامية إلى تمزيق وحدة الجبهة الداخلية والصف الوطني .



وقال " لن نسمح بابتزاز التجار وملاك القاطرات من أي شخص كان، وعلى الجهات الأمنية وذات العلاقة ضبط كل من يستغل الوضع الراهن في ظل العدوان للابتزاز وممارسة الإجراءات غير القانونية ".



ووجه رئيس المجلس السياسي الأعلى، أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بوضع آلية واضحة لمنع ابتزاز التجار وملاك القاطرات ومعالجة الإشكالات القائمة في هذا الجانب .



وحثهم على تعزيز الأداء المحلي والتفاعل مع حملة التحشيد وكذا فعاليات وبرامج مرور ثلاثة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان وفق الأنشطة والبرامج التي تقرها خطة اللجنة التحضيرية بهذا الشأن.



من جانبهم أشار أمين العاصمة والمحافظون إلى ضرورة وضع نقاط التحسين وتوحيدها بصورة منظمة وشفافة وفق نظام إلكتروني .



وأكدوا أهمية اضطلاع وزارة المالية بمهمة تحصيل التحسين .. وأنهم في المحافظات مستعدين للتعاون مع وزارة المالية في هذا الجانب.



ولفت الأمين والمحافظون إلی تحديد نقاط معينة ومعروفة ومتخصصة لتحصيل مبالغ التحسين وتحديد تلك المبالغ في لوحات بارزة بالنقطة وبما يعزز الشفافية والوضوح .



فيما أكد مدراء التحسين في عدد من المحافظات ضرورة العمل على إصلاح مكاتب التحسين ومراجعة أدائها وتقييمها وتقديم الدعم لها بما يمكنها من الاضطلاع بدورها وتنفيذ مهامها وأعمالها بصورة سليمة.

سبأ [17/مارس/2018] صنعاء – سبأ:سبأ