محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة نظافة بجامعة إب إب - سبأ:

دشنت جامعة إب اليوم حملة نظافة بالتعاون مع صندوق النظافة والتحسين (المنطقة الثالثة) تشمل مرافق ومحيط الحرم الجامعي.



وفي تدشين الحملة التي تستمر يومين أكد رئيس الجامعة الدكتور طارق المنصوب ضرورة الاهتمام بنظافة البيئية التي حث عليها الدين الإسلامي.



وأشاد بتعاون صندوق النظافة والتحسين وقيادة المنطقة الثالثة في الأعداد والتنفيذ لهذه الحملة المتممة لافتتاح أكبر لوحة فنية جدارية رسمت على مساحة 500 متر مربع داخل الحرم الجامعي.



ودعا كليات ومراكز ودوائر الجامعة إلى إقامة حملات مماثلة وصولاً إلى بيئة تعليمية جاذبة.



حضر التدشين نائب مدير صندوق النظافة خالد نصاري ونائب مدير الصندوق لشؤون الفروع أحمد الجندي والنائب للشؤون المالية بلال الدار ورئيس المنطقة الثالثة طارق الوصابي.

سبأ [17/مارس/2018]سبأ