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آخر تحديث: السبت، 17 - مارس - 2018 الساعة 07:46:23م
الرئيس الصماد يرأس اجتماعاً موسعاً بأمين العاصمة ومحافظي صنعاء وحجة وعمران والحديدة والمحويت
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم اجتماعاً موسعاً ضم أمين العاصمة حمود عباد ومحافظي صنعاء حنين قطينة وحجة هلال الصوفي وعمران الدكتور فيصل جعمان والحديدة حسن الهيج والمحويت فيصل حيدر.
شي جينبينغ رئيسا للصين لولاية ثانية من خمس سنوات
أعاد البرلمان الصيني اليوم السبت انتخاب شي جينبينغ رئيسا للبلاد لولاية ثانية من خمس سنوات، في تصويت بالإجماع، جاء بعد أقل من أسبوع من قيام البرلمان بتعزيز سلطات الرئيس عبر تعديل الدستور وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية.
أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.
مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الايطالي في ربع نهائي أبطال أوروبا
فرضت قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في آخر موسمين ويوفنتوس الايطالي في إعادة لنهائي النسخة الاخيرة.
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دورة تدريبية حول مرض الدفتيريا بيريم في إب
[17/مارس/2018]
إب - سبأ:
 بدأت بمنطقة قاع الحقل بمديرية يريم بإب اليوم دورة تدريبية حول مرض الدفتيريا، أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه، تنفذها جمعية الريف الزراعية .

تستهدف الدورة على مدى عشرة أيام 50 متطوعا من أبناء وبنات منطقة قاع الحقل، بهدف إكسابهم معلومات للتعامل مع حالات الإصابة بهذا المرض وكذا المساهمة في توعية المجتمع.

وأشارت رئيسة الجمعية منى علي إلى أن المتدربين والمتدربات سينفذون نزول ميداني عقب انتهاء الدورة إلى قرى قاع الحقل لتوعية ما يقارب ألف و909 أسر حول مرض الدفتيريا وأعراضه وكيفية الوقاية منه.

سبأ
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