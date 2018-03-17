محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة تدريبية حول مرض الدفتيريا بيريم في إب إب - سبأ:

بدأت بمنطقة قاع الحقل بمديرية يريم بإب اليوم دورة تدريبية حول مرض الدفتيريا، أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه، تنفذها جمعية الريف الزراعية .



تستهدف الدورة على مدى عشرة أيام 50 متطوعا من أبناء وبنات منطقة قاع الحقل، بهدف إكسابهم معلومات للتعامل مع حالات الإصابة بهذا المرض وكذا المساهمة في توعية المجتمع.



وأشارت رئيسة الجمعية منى علي إلى أن المتدربين والمتدربات سينفذون نزول ميداني عقب انتهاء الدورة إلى قرى قاع الحقل لتوعية ما يقارب ألف و909 أسر حول مرض الدفتيريا وأعراضه وكيفية الوقاية منه.

سبأ [17/مارس/2018]سبأ