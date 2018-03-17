محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب التربية في سنحان ينظم فعالية اليوم المفتوح للأنشطة المدرسية صنعاء - سبأ:

نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية سنحان محافظة صنعاء اليوم بالتعاون مع إدارة الأنشطة المدرسية بمكتب التربية بالمحافظة فعالية اليوم المفتوح للأنشطة المدرسية تحت شعار "التعليم في مدارسنا جبهة مستمرة ".



وفي الفعالية التي حضرها مدير المديرية أحمد طاهر نهشل ثمن مديرا مكتب التربية والتعليم بالمحافظة هادي عمار ومكتب وزير التربية أحمد البشري صمود الكادر التعليمي وحرصه على إنجاح العام الدراسي رغم الظروف الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.



وأشارا إلى أهمية مثل هذه الفعاليات والأنشطة في اكتشاف مواهب الطلاب وصقلها، مؤكدين دور المشاركة المجتمعية في دعم العملية التعليمية.



فيما أوضح مدير مكتب التربية بالمديرية فهد مرشد أن 16 مدرسة تتنافس في مسابقات الشعر والخطابة والرسم والقرآن الكريم والمسرح ، لافتاً إلى أنه سيتم تكريم المراكز الخمسة الأولى على مستوى المديرية .



وقدمت في الفعالية فقرات وقصائد ومسرحيات للطلاب والطالبات .

سبأ [17/مارس/2018]سبأ