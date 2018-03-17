محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عقد الملتقى التدريبي والإداري الأول لمحافظتي إب وتعز إب - سبأ:

ناقش الملتقى التدريبي والإداري التربوي الأول لمحافظتي إب وتعز اليوم برئاسة وكيل محافظة إب لشئون التعليم صادق حمزة، القضايا المتصلة بالإدارة التربوية والسبل الكفيلة بتفعيل دورها.



واستعرض الملتقى الذي نظمته شعبة التدريب بمكتب التربية بالمحافظة بالشراكة مع مركز دار الرؤية العربية للتدريب والتمكين القيادي، بمشاركة 25 من الإدارات المدرسية في إب وتعز آلية التنسيق بين المدارس لتحسين وتجويد مخرجات التعليم الأساسي والثانوي وتطوير كفاءات الإدارة المدرسية.



وفي الملتقى أشار وكيل محافظة إب إلى أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات للوقوف على واقع التعليم وإيجاد الحلول لتطوير العملية التعليمية ..مشيرا إلى أن القيادات المدرسية الناجحة هي حجر الزاوية في تحسين التعليم.



وأكد دعم قيادة المحافظة لتنظيم دورات تدريبية تنشيطية للكادر التربوي والإدارة المدرسية لتعزيز قدراتهم.



وناقش الملتقى عدد من أوراق العمل حول أساليب الجودة في المؤسسات التعليمية والاستراتيجية الحديثة لأدارت المؤسسات التربوية ودور التدريب في تطويرها .

سبأ [17/مارس/2018]سبأ