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آخر تحديث: السبت، 17 - مارس - 2018 الساعة 07:46:23م
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  رياضة
الفيفا يقرر السماح بتبديل رابع خلال مونديال روسيا
[17/مارس/2018] زيوريخ – سبأ :


أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد اجتماع مجلسه التنفيذي الذي استضافته العاصمة الكولومبية بوغوتا السماح بتبديل رابع خلال مونديال روسيا.

وسيتمكن مدربو المنتخبات المتأهلة إلى المونديال الروسي من إجراء التبديل الرابع لأول مرة بتاريخ نهائيات كأس العالم، وذلك بدءً من الدور الثاني في الأدوار الإقصائية في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، واضطر المنتخبان المتنافسان لخوض أشواط إضافية.

كما أقر (الفيفا) استخدام تقنية الفيديو لأول مرة أيضاً خلال كأس العالم، وتقتصر هذه المساعدة التكنولوجية على أربع حالات يمكن أن تغير مجرى المباراة، وذلك بعد تسجيل الهدف، وقرار بركلة جزاء، وبعد بطاقة حمراء مباشرة، أو في حالات الخطأ في هوية اللاعب الذي وجه إليه إنذار أو بطاقة حمراء.

من جهة أخرى، منح (الفيفا) حق استضافة كأس العالم تحت 20 عاماً إلى بولندا، وتحت 17 عاماً إلى البيرو في 2019م.

سبأ
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