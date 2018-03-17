محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مخاطر تجاوزات قوى العدوان على الملاحة البحرية الدولية

ناقش اجتماع اليوم بصنعاء ضم وزير النقل زكريا الشامي ووزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان ورئيس مصلحة خفر السواحل اللواء عبدالرزاق المؤيد، المهام المناطة بعمل خفر السواحل في المياه الإقليمية اليمنية.



وتطرق الاجتماع إلى التجاوزات غير القانونية والمخالفة لقانون الملاحة البحرية التي تمارسها قوى العدوان في المياه الإقليمية اليمنية.



كما تطرق الاجتماع إلى مخاطر ممارسات العدوان على الملاحة البحرية الدولية وتعاملاته غير القانونية مع السفن العابرة في المياه الإقليمية اليمنية ومحاولاته فرض السيطرة على الاتصالات وقرصنتها.



وناقش الاجتماع التدابير الخاصة بتأمين مرور السفن العابرة للمياه الإقليمية المحملة بالأغذية والمشتقات النفطية.

سبأ [17/مارس/2018] صنعاء - سبأ:سبأ