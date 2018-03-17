[17/مارس/2018]
ريمة - سبأ:
ناقش اجتماع بمكتب الزراعة والري بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن العمري، آلية تنفيذ المسح الميداني عن واقع القطاع الزراعي في عدد من مديريات المحافظة.
وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس عبده القعاري ومشرفي وزارة الزراعة إلي الجوانب المتعلقة بتقييم الإنتاج الزراعي للعام المنصرم.
واستعرض الاجتماع أهداف المسح الذي يستهدف مديرية الجبين وبلاد الطعام بهدف جمع المعلومات والبيانات الإحصائية عن واقع القطاع الزراعي للمساعدة في وضع الخطط والسياسات الكفيلة بتطوير هذا القطاع.
وأكد محافظ ريمة علي أهمية استيفاء البيانات الزراعية والتعامل معها بشكل دقيق في المناطق المستهدفة وبما يخدم الجانب الزراعي.
ووجه مكتب الزراعة بالمحافظة بمتابعة الباحثين والتأكد من المعلومات لعملية المسح الميداني للإنتاج الزراعي المتعلقة بالأمن الغذائي وتقديم الخدمات والإرشادات الزراعية لتحسين المحاصيل الزراعية علي مستوي المحافظة.
سبأ