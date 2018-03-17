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نائب رئيس الوزراء وزير المالية يلتقي محافظ ذمار
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نائب رئيس الوزراء وزير المالية يلتقي محافظ ذمار
[17/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 ناقش نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي اليوم مع محافظ ذمار محمد حسين المقدشي، جهود تحصيل الموارد العامة للدولة وسبل تنميتها ورفع تقارير يومية بمستوى الموارد الإيرادية.

واستعرض اللقاء احتياج محافظة ذمار من النفقات التشغيلية الضرورية لتسيير أداء السلطة المحلية وبما يعزز أداء المكاتب الإيرادية وتنفيذ مهامها في تحصيل الإيرادات وتنميتها.

وفي اللقاء أشار نائب رئيس الوزراء إلى جهود الوزارة في تحصيل الإيرادات العامة لتوفير القدر الممكن منها لتغطية المتطلبات الضرورية والطارئة وبما يعزز الصمود في مواجهة العدوان واستمرار مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات العامة.

وبين أن المالية العامة تواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن، ما يتطلب تضافر الجهود لتنمية الأوعية الإيرادية وترشيد النفقات وتحصيل الموارد المتبقية منذ سنوات ومواجهة الفساد وتوريد الإيرادات إلى البنك بما يمكن الدولة من الوفاء بإلتزاماتها .

بدوره أشار محافظ ذمار إلى جهود السلطة في تنمية الأوعية الإيرادية ورفع حصيلة الإيرادات العامة.

واستعرض التحديات التي تواجه المحافظة جراء حركة النزوح إليها من مختلف المحافظات والذي تسبب في الضغط على الخدمات وتعذر قيام المؤسسات بتقديم الخدمات نتيجة شحة الموارد.

ولفت المحافظ المقدشي إلى استمرار قيادة المحافظة في متابعة أداء المكاتب الإيرادية والمديريات لرفع تحصيل الموارد وخاصة الواجبات الزكوية والضرائب وغيرها.

وبين الجهود التي بذلتها قيادة المحافظة والمكاتب الإيرادية في رفع حصيلة الإيرادات المحققة خلال الفترة يناير - فبراير 2018م مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي ومتطلبات تشغيل مركز الغسيل الكلوي الذي يواجه تحديات كبيرة جراء نقص الأدوية والمحاليل الطبية.

حضر اللقاء مدير مكتب المالية بالمحافظة عبدالله الثلايا ورئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور جمال الشامي ومدير .

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