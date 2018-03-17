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آخر تحديث: السبت، 17 - مارس - 2018 الساعة 06:42:47م
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مناقشة الجوانب الفنية والإدارية لوزارة النقل
[17/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 ناقش مجلس وزارة النقل في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة الوزير زكريا الشامي المواضيع المتعلقة بالجوانب الفنية والإدارية للوزارة.

واستعرض الاجتماع بحضور وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان ووكيلا الوزارة لقطاعي النقل الجوي عبدالله العنسي والموانئ والشئون البحرية خالد النمر، دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء منطقة تبادل تجاري حر في ميناء الحديدة وكذا برنامج خطة العمل المزمنة للوزارة وقطاعاتها للعام الجاري.

وتطرق الاجتماع إلى نتائج مقترحات إعادة النظر في الهيكل واللائحة التنظيمية والتوصيف الوظيفي المقدم من القطاعات والإدارات العامة بالوزارة ، بالإضافة إلى المستجدات الخاصة بالتأمين الصحي لموظفي الوزارة والأنظمة الآلية والبرامج المطلوبة لتحسين العمل.

كما ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة إلى المجلس فيما يتعلق بتقديم الخدمات الاقتصادية للجمهور عبر شركات الهواتف المحمولة و الموقع الإلكتروني للوزارة وكذا حجز نافذة اقتصادية خاصة بالنقل ، ومقترح تطوير آليات العمل وتحسين الأداء في عمل مجلس الوزارة.

سبأ
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