[17/مارس/2018]
البيضاء - سبأ:
تفقد قائد قوات الأمن المركزي اللواء الركن عبدالرزاق المروني اليوم بمدينة البيضاء جاهزية منتسبي معسكر فرع قوات الأمن المركزي واللجان الشعبية ومستوى تنفيذ المهام الأمنية الموكلة إليهم.
واستمع اللواء المروني من مدير أمن المحافظة العميد محمد دعبش وقائد الأمن المركزي في المحافظة العقيد ركن صبار طلان إلى إيضاح حول التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية وسبل التغلب عليها بما يضمن تعزيز الأداء الأمني ومحاربة الجريمة والحد منها.
واستعرضا المهام والأعمال الأمنية المنفذة خلال المرحلة الماضية والصعوبات التي تواجه الخطط الأمنية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان.
وقد أكد اللواء المروني أهمية المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن في ظل استمرار العدوان والذي يستدعي اليقظة الأمنية .. مشددا على ضرورة التنسيق مع كافة الوحدات الأمنية لمواجهة التحديات ورصد اﻷعمال المخلة بالأمن والاستقرار.
ونوه بالدور الوطني الذي يضطلع به أبطال الأمن المركزي والجيش واللجان الشعبية في الحفاظ على الأمن والاستقرار باعتبارهم صمام الأمان الوطن.
سبأ