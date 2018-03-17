[17/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج.
ناقش اللقاء الأوضاع بالمحافظة في ظل تصعيد العدوان واستهدافه المستمر للمحافظة ومديريات الساحل الغربي وما خلفه ويخلفه من آثار كارثية على المواطنين بالنزوح وتفاقم الظروف المعيشية.
وتطرق اللقاء إلى خطط وبرامج السلطة المحلية ومتطلبات التنمية المحلية والاحتياجات الإنسانية في الجوانب الصحية والتعليمية والخدمات العامة.
واستعرض اللقاء الوضع الإنساني في المحافظة في ظل الاستهداف المكثف لطيران العدوان الأمريكي السعودي الذي طال مصادر العمل والرزق الأساسية لأكبر شريحة من أبناء المحافظة.
وأكد الرئيس الصماد خلال اللقاء أهمية تضافر الجهود بين السلطة المحلية والمجتمع لمواجهة التحديات الراهنة والعمل على توفير الإحتياجات الإنسانية الملحة لمديريات المحافظة.
وثمن جهود قيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظة في استمرار تقديم الخدمات العامة والحفاظ على التماسك المجتمعي ومعالجة الصعوبات التي تواجه العمل في مختلف الجوانب.
وحث رئيس المجلس السياسي الأعلى على استمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والعتاد وقوافل الدعم للمرابطين.
وجدد التأكيد على أن أولوية عمل المجلس المحلي بالمحافظة تخفيف معاناة المواطنين ومعالجة الصعوبات التي فرضها العدوان والحصار.
حضر اللقاء مدير صندوق النظافة والتحسين محمد عبدالرحمن شرف الدين ومدير فرع الهيئة الوطنية للتنسيق والشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث جابر حسين جابر.
سبأ