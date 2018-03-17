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مجلس الدراسات العليا يقر آلية تنظيم الإيفاد الداخلي بالجامعات الحكومية
[17/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 ناقش الاجتماع الأول لمجلس الدراسات العليا للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، جملة من المواضيع المتعلقة بالدراسات العليا بالجامعات الحكومية والصعوبات التي تواجهها.

وأقر الاجتماع الذي ضم وكيلا الوزارة لقطاع المؤسسات الحكومية والأهلية الدكتور يحيى الهادي وقطاع البحث العلمي الدكتور صادق الشراجي ونواب رؤساء الجامعات الحكومية للدراسات العليا والبحث العلمي ومسئولي مجلس الاعتماد الأكاديمي وقيادات الوزارة، الآلية الخاصة لتنظيم الإيفاد الداخلي بين الجامعات الحكومية في برامج الدراسات العليا فيما يتعلق بالجوانب الأكاديمية والمالية والاستفادة من خطط الإيفاد الخارجي الذي أوقف بسبب العدوان.

وأكد الاجتماع أهمية وضع آلية تأهيل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية كون اليمن كان يعتمد على نسبة 90 بالمائة من خطة الإيفاد الخارجي لتأهيل أعضاء هيئة التدريس، ما دفع المجلس لبحث إيجاد البديل ووضع خطة المناسبة لتأهيل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية .

واستعرض الاجتماع مشروع اللائحة المالية للموارد الذاتية بصيغتها النهائية والتعديل على رسوم الدراسات العليا وإثراءها بالملاحظات المقدمة قبل إقرارها بصورتها النهائية.

وتناول الاجتماع الصعوبات التي واجهت الدراسات العليا خلال الفترة الماضية وتصنيفها " اكاديمياً ومالياً وإدارياً "، إضافة إلى مناقشة وضع الإيفاد الخارجي من حيث الصعوبات والمقترحات والحلول الممكنة.

وتطرق المجتمعون إلى الطلب المقدم من بعض الجامعات الحكومية بشأن إمكانية تعديل نظام الدراسات العليا، وكذلك مناقشة الاستثناءات المطلوبة من بعض المراكز والمعاهد العليا في التقديرات والتوفل .

وناقش الاجتماع إمكانية التحاق خريجي برامج التعليم عن بُعد في الدراسات العليا للتخصصات الإنسانية والضوابط التكميلية لهذا النوع من التعليم، وأقر بهذا الخصوص استكمال وضع الضوابط التكميلية لبرامج الدراسات عن بعد في التخصصات الإنسانية من جل المساهمة في تأهيل الطلاب الحاصلين على البكالوريوس في نظام التعليم عن بعد.

وحث الاجتماع الجامعات الحكومية على التوسع في أنشطة الدراسات العليا حسب الإمكانيات والقدرات المتاحة لديها مع التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة من قبل مجلس الاعتماد الأكاديمي.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية سرعة إنجاز اللائحة المالية للدراسات العليا واستيعاب الملاحظات المقدمة لإقرارها في الاجتماع القادم .. مشيراً إلى أن العام الجاري سيكون عام التعليم الأكاديمي من خلال الحصول على برامج الاعتماد الأكاديمي.

فيما أشار وكيل الوزارة لقطاع المؤسسات الحكومية والأهلية إلى أهمية إنجاز الآلية الخاصة بتأهيل أعضاء هيئة التدريس.

سبأ
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