رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير التخطيط والتعاون الدولي ناقش الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم مع وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم، خطط الوزارة وبرامجها التنموية خلال العام الجاري ومتطلبات تعزيز الأداء وتطوير العمل في ظل الظروف الراهنة. شي جينبينغ رئيسا للصين لولاية ثانية من خمس سنوات أعاد البرلمان الصيني اليوم السبت انتخاب شي جينبينغ رئيسا للبلاد لولاية ثانية من خمس سنوات، في تصويت بالإجماع، جاء بعد أقل من أسبوع من قيام البرلمان بتعزيز سلطات الرئيس عبر تعديل الدستور وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية. أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع. مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الايطالي في ربع نهائي أبطال أوروبا فرضت قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في آخر موسمين ويوفنتوس الايطالي في إعادة لنهائي النسخة الاخيرة.