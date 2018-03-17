[17/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
شيع اليوم بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثمان شهيد الوطن والقوات المسلحة العقيد عبدالرزاق محمد حسن عبيد قائد الكتيبة الأولى في اللواء العاشر صاعقة عمليات خاصة، الذي استشهد أثناء أداء الواجب في الدفاع عن الوطن ومواجهة جحافل العدوان والغزاة.
وخلال مراسيم التشييع التي أقيمت بحضور رئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد المقداد وقائد اللواء العاشر صاعقة العميد الركن احمد جابر المطري ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي ومدير دائرة الرقابة والتفتيش العميد الركن عبد العزيز صلاح وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات وزملاء وأقارب الشهيد.. أشاد المشيعون بمناقب الشهيد وبما اجترحه من أدوار ومواقف بطولية في ميادين العزة والكرامة في مواجهة جحافل العدوان والمرتزقة.
وأكد المشيعون السير على درب الشهداء والاستعداد لرفد جبهات المواجهة مع العدوان والمعتدين من أجل سيادة اليمن وعزة وكرامة الشعب.
وقد جرت مراسيم التشييع للشهيد بعد الصلاة عليه في جامع الشهداء بأمانة العاصمة، وقد ووري جثمان الشهيد الثرى في مسقط راسه.
تغمد الله الشهيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبأ