محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة يناقش تنسيق المهام مع قطاع الصحة صنعاء - سبأ:

عقد اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، ضم وكيل أول وزارة المياه عبدالغني المداني ووكيلا وزارة الصحة لقطاع الخدمات والرعاية الصحية الدكتور عبدالعزيز الديلمي وقطاع التخطيط الدكتور نشوان العطاب.



ناقش الاجتماع جوانب التنسيق بين وزارتي المياه والبيئة والصحة العامة والسكان بما يسهم في خدمة المصلحة العامة وتوفير احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن.



وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتعلقة بمهام وصلاحيات كل وزارة والتي تتقاطع خدماتها ومشاريعها وبرامجها مع جهات أخرى، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون لتجنب إشكاليات الخلط في بعض المهام.



وقد أكد وزير المياه والبيئة على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق للتغلب على التحديات الراهنة خاصة في مجال المياه والصحة لارتباطها بشكل مباشر بمعيشة المواطنين.



ولفت إلى حرص وزارة المياه والبيئة على التنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية بما يسهم في تنفيذ المشاريع والبرامج على أكمل وجه ومعالجة أي إشكالية في هذا الجانب.



وأشار المهندس الوزير إلى أهمية تعزيز التواصل مع المنظمات الدولية والجهات المانحة والداعمة لوضع خطة عمل تكاملية والعمل كمنظومة واحدة.



فيما أكد وكلاء وزارة المياه والبيئة والصحة العامة والسكن الاستعداد لتعزيز جوانب التنسيق بما يخدم المصلحة العامة والمواطن في مجال الصحة والمياه والإصحاح البيئي.



حضر الاجتماع عدد الوكلاء والمعنيين بوزارتي المياه والصحة.

سبأ [17/مارس/2018]سبأ