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آخر تحديث: السبت، 17 - مارس - 2018 الساعة 06:04:30م
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مناقشة خطة تنمية الإيرادات بمحافظة إب
[17/مارس/2018]
إب - سبأ:
 ناقش اجتماع موسع للمكاتب الإيرادية الخدمية بمحافظة إب اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي للمحافظة أمين الورافي، مشروع خطة تنمية الإيرادات للعام الجاري.

واستعرض الاجتماع بحضور وكيلا المحافظة صادق حمزة والدكتور علي الزنم، مشروع الخطة المقدمة من وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية علي النوعة الذي تضمن آلية تحسين وتطوير الأداء والجوانب الكفيلة بتحصيل كافة الأوعية الايرادية ومساندة المكاتب المعنية للقيام بدورها على أكمل وجه.

واستمع الاجتماع إلى ملاحظات مكاتب المالية والضرائب والأشغال والواجبات والمياه والاتصالات والأوقاف وصندوق النظافة وفرع مؤسسة المسالخ حول الخطة المعدة.

وأقر الاجتماع عدد من الإجراءات الكفيلة بمتابعة تحصيل الإيرادات وتوريدها أولا بأول للبنك المركزي ومتابعة تحصيل الإيرادات التي لدي أمناء الصناديق ومتعهدي التحصيل.

وأكد الاجتماع على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية والإشرافية بهدف تنمية الإيرادات وتحسين مستوى الأداء.

وخلال الاجتماع شدد الورافي على ضرورة متابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة من سنوات ماضية ورفع وتيرة العمل ومكافحة التهرب الضريبي .

وحث الجميع على استيعاب كافة الملاحظات المقدمة على الخطة وعكسها في الخطط والبرامج وتقديمها لإقرارها.

سبأ
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