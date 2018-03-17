[17/مارس/2018]
ذمار - سبأ:
أقيمت اليوم في مدينة ذمار صباحية قصصية نظمها نادي القصة "المقه" لعدد من كتاب القصة بمديرية جهران، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين .
تناولت الصباحية القصصية التي أحياها القاص محمد عبيد وفيصل النقيب وصالح الجبري، عدد من المواضيع الوطنية والثقافية والأدبية والقضايا العامة .
وفي الفعالية أكد وكيلا محافظة ذمار محمد عبدالرزاق واحمد الحميري، أهمية تنوع العطاء الثقافي في كل ما يهم الوطن وتعزيز التلاحم والتعاون خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار .
وأشادا بدور الأدباء والمثقفين وجهود نادي القصة في تنشيط المشهد الثقافي والأدبي والارتقاء به من خلال الأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة.
فيما أوضحت رئيس نادي القصة نبيهه محضور، أن النادي يعمل على تشجيع ودعم المبدعين بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الثقافي نظرا لما يمثله الأدباء والمثقفين من أهمية في التعبير عن حال المجتمع وتطلعاته .
حضر الصباحية رئيس اتحاد الأدباء والكتاب بذمار عبده الحودي ومدير مكتب الثقافة محمد العومري ومدير مكتب الشباب والرياضة حسين الصوفي وندير مكتب الزراعة هلال الجشاري.
سبأ