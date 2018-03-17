[17/مارس/2018]
موسكو – سبأ :
حذر رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي سيرغي رودسكوي من إن الولايات المتحدة تحضر لتوجيه ضربات ضد أهداف حكومية سورية باستخدام صواريخ مجنحة.
وذكر رودسكوي خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الدفاع الروسية اليوم أن واشنطن دربت مسلحين في سورية لتنفيذ استفزازات باستخدام أسلحة كيميائية .. مؤكداً أن المسلحين لم يتوقفوا عن محاولاتهم الاستفزازية تلك.
وأضاف أن المسلحين الموجودين جنوبي سورية حصلوا على مواد كيميائية لتصنيع السلاح، تحت غطاء حمولات من المساعدات الإنسانية.
وفيما يخص العمليات الإنسانية، أكد المسئول الروسي أن أكثر من 44 ألف نسمة غادروا الغوطة الشرقية قرب دمشق منذ بدء الهدنة الإنسانية منهم 27 ألفا غادروها منذ صباح اليوم السبت.
واشار إلى أن ممثلين عن الأمم المتحدة يشاركون في إخراج المدنيين من الغوطة الشرقية.
سبأ