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التحضيرات بأمانة العاصمة لإحياء الذكرى الثالثة لصمود الشعب اليمني
[17/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 ناقش اجتماع موسع بأمانة العاصمة ضم وزير الداخلية اللواء الركن عبدالحكيم الماوري ووزير النقل زكريا الشامي وأمين العاصمة حمود محمد عباد، التحضيرات الجارية لأحياء فعاليات الذكرى الثالثة من الصمود في مواجهة العدوان.

وأكد الاجتماع أهمية حشد الطاقات والإمكانيات لإحياء الفعالية بالعاصمة صنعاء بما يتناسب وحجم الدمار الذي لحق بالبلاد خلال الثلاث السنوات المنصرمة من العدوان.

وتطرق الاجتماع، إلى الترتيبات في الجوانب الأمنية والتنظيمية والفنية وتنظيم موقع استقبال الحشود المشاركة في الفعالية من أمانة العاصمة وعدد من المحافظات وتخصيص وسائل النقل المختلفة لتسيير حركة وخطوط السير للحشود المشاركة في الفعالية.

واستمع المجتمعون، من وزير الداخلية إلى إيضاح عن الخطط والترتيبات الأمنية الشاملة لتأمين الفعالية الكبرى بالعاصمة صنعاء.

فيما أكد وزير النقل أن التحشيد والإعداد لمناسبة مرور ثلاثة أعوام من صمود الشعب اليمني في وجه العدوان والحصار ستكون كبيرة لتجسيد هذا الصمود الذي أذهل العالم .. معتبرا إقامة هذه الفعالية استمرارا لصمود وثبات الشعب اليمني.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل من خلال الهيئة العامة لتنظيم وسائل النقل على ترتيب عملية النقل وفق برنامج وآلية تنسيقية مع الجهات التنظيمية المشاركة في الفعالية.

بدوره أكد أمين العاصمة الحرص على مشاركة كافة القطاعات بالأمانة والمحافظات في هذه الفعالية الكبرى من خلال تضافر جهود الجميع والعمل على التجهيز والترتيب لما من شأنه إحياء هذه الذكرى .

وقال " إن إحياء هذه المناسبة تمثل رسالة للعالم أجمع أن الشعب لن ينكسر, وأنه شعب قادر على أن يدافع عن نفسه رغم ما يتعرض له من أعمال عدوانية من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية والذي لم يشهد لها التأريخ مثيلا ".

واعتبر أمين العاصمة خروج الشعب اليمني السبت القادم يوم 26 مارس، رسالة تؤكد للعالم أجمع أنه شعب قوي وصامد ولن يتردد في أي لحظة من اللحظات في أن يواجه أعتى هجمة إجرامية عدوانية .. لافتاً إلى حرص السلطة المحلية بالأمانة على تقديم الدعم لإنجاح هذه المناسبة.

فيما أوضح نائب وزير الأوقاف العلامة فؤاد ناجي، أنه سيتم التعميم على كافة الخطباء والمرشدين ومكاتب الأوقاف بأمانة العاصمة والمحافظات على أهمية الحشد وحث المواطنين على المشاركة في إحياء هذه المناسبة.

في حين أكد وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي ووكيل الأمانة لقطاع الخدمات علي السقاف استعداد الأمانة الكامل لإحياء هذه الفعالية التاريخية.

حضر الاجتماع وكيل الأمانة لقطاع الوحدات الإدارية علي القفري والوكيل المساعد لقطاع المشاريع والأشغال المهندس عبدالكريم الحوثي ومدير مكتب الشباب والرياضة بالأمانة عبدالله عبيد ومدير العلاقات العامة بديوان الأمانة فؤاد القدمي وممثلين عن قطاع التعليم وعدد من المعنيين.

سبأ
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