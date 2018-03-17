[17/مارس/2018]
ذمار - سبأ:
دشن وكيل محافظة ذمار محمود الجبين اليوم دورة تدريبية للمتطوعين المجتمعيين للتواصل من أجل التنمية بمشاركة 30 متدربا ومتدربة من مديريتي عتمة ووصاب العالي .
تنظم الدورة لمدة ثلاثة أيام مؤسسة سما اليمن بتمويل من صندوق التمويل الانساني المشترك (الاوتشا) بالتنسيق مع كتلة الاصحاح البيئي.
وفي التدشين أكد الوكيل الجبين أهمية تعزيز الوعي المجتمعي في الجانب الصحي وخاصة في أوساط المجتمعات الريفية بما يسهم في الحفاظ على نظافة المياه وحمايتها من التلوث والوقاية من الامراض الوبائية .
وأشار إلى احتياج المحافظة لتدخلات المنظمات المحلية والدولية في الجانب الانساني والصحي والخدمي وتقديم المساعدات للنازحين والمتضررين جراء استمرار العدوان والحصار ..مؤكدا استعداد السلطة المحلية تسهيل عمل المنظمات لتنفيذ المشاريع الضرورية والطارئة.
فيما اوضح منسق الدورة فيصل زياد أن الدورة تأتي ضمن مشروع الاستجابة لتقديم مساعدات المأوى والإيواء وأنشطة المياه والصرف الصحي للنازحين والمتضررين في مواقع التجمعات، وتهدف إلى نشر التوعية الصحية الشاملة لدى المجتمع في المديريات المستهدفة .
حضر التدشين مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية المهندس منير المروني ومدير مكتب الصحة بمديرية عتمة نبيل زياد وعدد من القيادات الصحية.
سبأ