[17/مارس/2018]
ريمة - سبأ:
ناقش اجتماع بمكتب التربية بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري، سير العملية التعليمية والصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها .
وتطرق الاجتماع الذي ضم القيادات التربوية إلى آليات تفعيل النشاط الاذاعي بمدارس المحافظة للتوعية بأهداف ومخططات العدوان .
واكد محافظ ريمة أهمية ودور الاذاعة المدرسية في التوعية بخبث مخططات العدوان الرامية إلى تجويع الشعب اليمني ونهب ثرواته .
ووجه المحافظ العمري القيادات التربوية بالنزول الميداني للأشراف والرقابة علي التعليم وتفعيل الانشطة المدرسية الهادفة.
وحث العمري القيادات التربوية الاضطلاع بمسؤوليتها والعمل بروح الفريق الواحد في انجاح العملية التعليمية والتوعية بخطر العدوان .
سبأ